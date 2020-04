Horóscopo de El Niño Prodigio 19 de abril de 2020

Estas son las predicciones de El Niño Prodigio para los 12 signos del zodiaco

Aries

03/21 – 04/19

Muchas veces la solución a un problema financiero se encuentra más cerca de lo que te piensas. El alivio económico está por llegar, ten fe. Todo tiene arreglo, solo tienes que detenerte a pensar bien en algunas estrategias.

Tauro

04/20 – 05/20

En tu entorno experimentarás situaciones críticas, el ambiente está caldeado. Verás que son más fáciles de resolver de lo que te parece. Tú, tranquilo y actúa como corresponde, nadie tendrá nada que decirte ni reprocharte.

Géminis

05/21 – 06/20

Te sientes incomprendido y del más mínimo roce pueden surgir situaciones que lleven a un altercado importante. Ten prudencia. Estás atravesando un tiempo complicado que pronto pasará. Ya se acomodarán tus ánimos.

Cáncer

6/21 – 7/20

Tu energía está más que positiva, espero que la sepas utilizar. Por fin tienes el tiempo y la fuerza necesaria para hacer las cosas que has venido posponiendo. Las estrellas te apoyan, no lo dudes y, además, te protegen.

Leo

07/21 – 08/21

En el ámbito profesional surgirán algunos inconvenientes que no tenías en tus planes. Tienes que tomar decisiones un tanto difíciles, pero tú tienes suficiente capacidad para hacerles frente y superar todo como nadie.

Virgo

08/22 – 09/22

Es tiempo de agregarle condimento y diversión a tu vida social. Es cierto que no debes salir a aprovechar del aire libre, pero en tu casa algo se te ocurrirá. Vive lo maravilloso que pueden ser esos momentos. Te olvidarás de tus problemas.

Libra

09/23 – 10/22

Tienes que poner foco en el plano amoroso. La rutina cotidiana puede volverse monótona para la relación de pareja. Está en ti comenzar a producir cambios para revertir esto. Ponte a planificar situaciones diferentes.

Escorpión

10/23 – 11/22

Eres una persona divertida y te encantan los desafíos que te brinden adrenalina. Tu afán por las aventuras parece no conocer límites. Pero no puedes participar en todas las actividades a la misma vez, mucho menos ahora porque puedes poner en riesgo tu salud.

Sagitario

11/23 – 12/20

Tienes que bajar tu nivel de exigencia en cuanto al orden en tu entorno. No lograrás tener el control absoluto sobre cada situación que debas enfrentar. Tienes que aceptar que cada uno tiene su ritmo. Relájate un poco.

Capricornio

12/21 – 01/19

Trata de apoyar a tu pareja para que todo resulte bien, tu amorcito necesita apoyarse en tu hombro porque tú sabes contener. No hagas todo más difícil. Piensa en los buenos momentos que vendrán después.

Acuario

01/20 – 02/18

Es natural que le temas a lo desconocido, los cambios generan incertidumbre, pero es lo que tiene que suceder. No permitas que los miedos gobiernen tus acciones en el presente. Confía en tus corazonadas y en tu intuición.

Piscis

02/19 – 03/20

Deja atrás las heridas que has sufrido en tu vida amorosa. No traslades errores de tus relaciones anteriores a la del presente, o cometerás injusticias con la persona que amas. No todos somos iguales. ¡Piénsalo!

