Ana Brenda Contreras no descarta regreso a ‘Por amar sin ley 3’

El personaje de la actriz murió en la segunda temporada de la serie legal

Ana Brenda Contreras había probado suerte en Hollywood cuando fue contratada para dar vida al personaje de Cristal en la serie “Dynasty”. Después de una temporada en la producción, Contreras abandonó la serie.

Para poder hacer “Dynasty”, Ana Brenda tuvo que salir de la segunda temporada de “Por amar sin ley” en Televisa. La actriz adelantó todas las escenas que pudo para darle un fin a la abogada Alejandra Ponce. Este personaje murió en la segunda temporada cerrando la posibilidad de un regreso, y la decisión no fue de ella.

“Por amar sin ley es un proyecto que amo y adoro, ustedes saben cómo amo yo esa producción, cómo además este proyecto en especial los que estábamos en el elenco nos hicimos así como hermanos entonces es un proyecto que me encantaría, lo que pasa es que como ya lo había platicado antes no fue mi decisión lo que pasó con el personaje”, explicó a sus fans en un video de YouTube.

Ana Brenda dejó claro a sus admiradores que ella no fue quien decidió como terminara su personaje dentro de la serie legal que Univision transmitió en Estados Unidos con gran éxito.

“Yo hubiera querido que al personaje no le pasara nada, que solamente se hubiera ido de viaje o que, en su defecto, me hubieran esperado como se hace normalmente que se graba una temporada, dejas pasar unos meses y se graba otra temporada de la serie. No se pudo por decisiones de la empresa y por eso yo no pude continuar”, agregó.

Después de terminar la segunda temporada de “Por amar sin ley”, el productor José Alberto “El Güero” Castro realizó la serie “Médicos”. En esta última algunos de los personajes de la serie legal hicieron una aparición. Fue en el final de esta serie que se dejó la duda de que el personaje de Ana Brenda en realidad no había muerto como se había manejado.

De acuerdo a la actriz, ella no está enterada de los planes de Castro y el futuro del personaje de Alejandra Ponce. Hasta el momento, Contreras dice que no ha cerrado nada con el productor.

“Una vez más por decisiones de la empresa de repente se presenta esto y yo me estaba enterando como ustedes. Obviamente que yo con El Güero tengo excelente comunicación y ya me había platicado la posibilidad y la idea de qué opinaba y por cuestiones de tiempo en realidad es que no se ha cerrado nada como tal, [pero] me encantaría“, reveló.