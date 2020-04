Los bomberos de Miami Beach sorprenden a una niña hispana de 9 años con una fiesta de cumpleaños

Después de que se cancelara su fiesta de cumpleaños, una niña de 9 años recibió una visita sorpresa de algunos atentos socorristas.

El coronavirus pudo haber robado la fiesta del noveno cumpleaños de Anna Ortiz, pero los miembros de los departamentos de Bomberos y Policía de Miami Beach vinieron al rescate este fin de semana.

Ortiz se quedó casi sin palabras cuando vio a los hombres y mujeres en uniforme organizano un desfile fuera de su casa.

