Suzy Cortez y la diminuta tanguita azul que se pierde entre sus atributos

La reina del "bum bum" caldea Twitter con atrevidas imágenes

Suzy Cortez es la reina indiscutible de Miss Bum Bum. La modelo es toda una sensación a nivel global gracias a su voluminosa figura. El atributo físico por el cual es conocido es su trasero y lo presume a la menor provocación.

No hay día que no pase que Cortez no comparta contenido que deja a muchos queriendo ver más. Suzy sabe como caldear Twitter y reconoce que es lo que a sus admiradores les fascina ver.

En Twitter compartió una serie de fotos en donde se le ve con una diminuta tanguita azul que se pierde entre sus encantos. Se le vio con una playera de Messi y balanceando una pelota de futbol.

Hi guys!!! Subscríbete ahora mismo para tener acesso! Para todo contenido hot 50% OFF!!! 📸🎥 https://t.co/rLe1KYjVMs pic.twitter.com/gxbz0YT3MP — Suzy Cortez (@SuzyCortez_) April 20, 2020

