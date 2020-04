“Tengo 300 millones en el banco y una isla, no necesito esto”: El ego de Zlatan sigue siendo recordado en la MLS

Zlatan Ibrahimovic aún es recordado en la MLS por su gran productividad como delantero, pero también por su gran autoestima, y la anécdota que contó recientemente su excompañero Joao Pedro lo refleja perfectamente, ya que relató que Ibra, desde sus primeros días en Los Ángeles, dejó claro que no estaba en el club por dinero, sino para destacar como estrella.

“Tuvimos un choque fuera de casa contra Houston Dynamo“, comentó al diaro Récord de Portugal el mediocampista, quien esta temporada la disputó en su país natal, cedido al Tondela por el Galaxy.

“Ganábamos 1-0, dieron vuelta, nivelamos 2-2, pero en los últimos minutos anotaron para poner el 3-2. Al final del juego (Zlatan) nos brindó un asado y dijo ‘Miren, si vienen aquí para ir a la playa, caminar por Hollywood, solo díganlo, pero díganlo ahora. Tengo 300 millones en el banco, una isla, no necesito esto en absoluto. Y al primero que me diga algo lo mato, realmente lo mataré‘”, relató.

Y Joao Pedro agregó que incluso en los entrenamientos siempre quiso ser el centro de atención.

“Estábamos a punto de jugar un partido de ‘kickabout’, 11 contra 11, y alguien preguntó: ‘¿Quién está iniciando?’ Nuestro asistente dijo: ‘Joao Pedro, porque hoy es su cumpleaños’ Ibrahimovic se volvió hacia mí y dijo: ‘Todos los días es mi cumpleaños. Dame la pelota’. Y se echó a reír”.

Y como esas hay muchas otras anécdotas sobre la actitud característica de Zlatan, quien convirtió 53 goles en 58 partidos.

