Aumenta el número de llamadas por violencia domestica en Orange County durante la cuarentena

El Sheriff del Orange County en California, Don Barnes, reveló el aumento de las estadísticas de las llamadas de apoyo con respecto a la violencia doméstica.

“Las llamadas de violencia domestica han aumentado un 25%. Las llamadas por disputas familiares han aumentado un 24% y las llamadas referentes a la custodia infantil han aumentado 20%”, aseguró el Sheriff en su intervención.

Las personas que podrían estar sufriendo de violencia doméstica y la cual pudiera agravarse durante la cuarentena, pueden llamar a la línea de atención Domestic Violence Hotline marcando al 211.

Si la persona está en una situación de violencia en la que su vida está en riesgo, debe llamar inmediatamente al 911.

Según los datos de la Coalición Nacional en contra de la Violencia Doméstica 32.9% de las mujeres californianas y 27.3% de los hombres, sufren algún tipo de violencia en casa.

#OCCOVID19 | At this time, with schools closed and families staying home, children can be isolated. We all need to be vigilant in protecting children during this stressful time. Remember to call in any suspicion of child abuse: 1-800-207-4464 pic.twitter.com/D6yx4UhR9I

— Orange County Emergency Operations Center (@OrangeCountyEOC) April 20, 2020