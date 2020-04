Echan a Tom Brady de un parque en Tampa por hacer ejercicio 

Según la alcaldesa de la ciudad de Tampa, Jane Castor, un empleado de la ciudad encontró a alguien entrenando en un parque del centro y le pidió que se fuera, porque todos los parques están cerrados debido a la pandemia de coronavirus.

Esa persona era el nuevo quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady.

En primera instancia, parecía que que Castor había dicho que Brady fue “citado” (cited), pero según TMZ, quiso decir que en realidad había sido “avistado” (sighted). Así que TB12 no fue multado, solo se le ordenó abandonar el parque.

Sorry @TomBrady! Our @tampaparksrec team can’t wait to welcome you and our entire community back with even bigger smiles — until then, stay safe and stay home as much as you can to help flatten the curve. https://t.co/qRhReqqdK0

— City of Tampa (@CityofTampa) April 21, 2020