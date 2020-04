Ayuda económica de $1,200 está llegando a personas fallecidas antes que a vivos que la necesitan

Cuentas de difuntos que declararon sus impuestos en 2018 y/o 2019 están recibiendo el estímulos por coronavirus

El Departamento del Tesoro dijo el pasado miércoles 15 de abril que ya había enviado a la ayuda económica de $1,200 dólares a unas 80 millones de personas que habían hecho su declaración de impuestos de 2018 y 2019 y que habían facilitado su número de cuenta bancaria.

Este movimiento que pretendía agilizar el envío del dinero en medio de la pandemia del coronavirus ha ocasionado graves problemas y ha dividido a país entre personas que lo han recibido y personas que no. A día de hoy, muchas personas que necesitan esos $1,200 dólares para sobrevivir aún no lo tienen. Sin embargo, hay fallecidos que tienen disponible el ingreso en sus cuentas bancarias, según indica The Washington Post.

Los pagos han llegado a cónyuges y otros familiares que mantenían abiertas cuentas de sus difuntos. IRS está transfiriendo el dinero a personas que declararon sus impuestos de 2018 y 2019 incluso si han fallecido posteriormente, tal y como indica el diario capitalino.

El Post menciona el caso de una neoyorquina, Toni Kamins, que hizo la declaración de impuestos de 2019 de su exesposo fallecido, que no había dejado herencia ni herederos. Kamins asegura al periódico que indicó en su momento a IRS que el que había sido su marido había fallecido el año pasado pero, aún así, recibió dos ayudas de $1,200 dólares.

Los pagos que lleguen al cónyuge de un fallecido no siempre tendrán que devolverse, según dijo el portavoz de IRS, Eric Smith. “Somos conscientes de todos los problemas relacionados con los cónyuges de personas fallecidas y otros herederos y todavía estamos trabajando en ellos”, dijo Smith. “Una persona puede presentar una declaración conjunta como casado el año que muere su cónyuge”, explicó al Post Erin Voisin, asesor financiero en California.