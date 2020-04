Cómo ahorrar durante la crisis de coronavirus si no tienes dinero para hacerlo

Se estima que el 27% de los estadounidenses no cuentan con ahorros para una emergencia

Más de 23 millones de estadounidenses han solicitado la ayuda por el desempleo en poco más de un mes, se trata de la mayor oleada de desempleo en la historia del país.

A falta de recursos, las personas que han perdido su empleo se ven obligadas a utilizar sus fondos de emergencia para sufragar sus gastos.

Pero existe un problema, cerca del 27% de los estadounidenses no tienen ahorros para emergencia y un 11% de la población ya han gastado todos sus ahorros según una encuesta realizada por la compañía de bienes raíces Clever.

La encuesta de Planificación Financiera de 2020, el First National Bank of Omaha en Nebraska encontró que un 53% de los entrevistados reconoció que no cuenta con un fondo de emergencia con el que pueda vivir por lo menos durante 3 meses.

Cuando el dinero es escaso, puede parecer imposible ahorrar más, sin embargo, existen algunas cosas que puedes hacer para sacarle provecho a cada dólar.

1. Construye un presupuesto y elimina los gastos no esenciales

Hacer un presupuesto no es nada difícil, existen aplicaciones que te permiten seguir tus gastos y categorizar todos tus gastos.

Cuando conozcas a dónde va cada dólar gastado, empieza a recortar tus gastos que no son esenciales.

Si por ejemplo antes del inicio de la cuarentena visitabas el gimnasio o servicios de suscripción que no estas utilizando deberás suspenderlos.

Será un buen inicio para comenzar a ahorrar y te dará incentivos para investigar qué otros gastos puedes eliminar.

2. Ahorra dinero

Después de recortar todos los gastos que son no esenciales, es momento de ver si es posible reducir los gastos que son necesarios.

La mayor parte de tu presupuesto lo estarás ocupando para pagar la renta o la hipoteca de tu casa, es importante que te pongas en contacto con tu banco para saber si están ofreciendo algún tipo de programa de asistencia o si es posible aplazar los plazos de pagos durante la pandemia de COVID-19.

De la misma manera, ponte en contacto con todos los acreedores que tengas para revisar si es posible suspender por unos meses los pagos de tu tarjeta de crédito.

Una gran cantidad de instituciones están ofreciendo ayuda por lo que es importante contactarlos.

Puedes revisar si aun es posible reducir en otras áreas de tu presupuesto como la factura del servicio de cable, el celular o el gasto de algunos productos.

Con el tiempo libre tienes una gran oportunidad para revisar y comparar los planes de tu servicio de telefonía celular o buscar mejores ofertas en los servicios de internet o cable.

3. Abre una cuenta de ahorro de alto rendimiento

Después de recolectar el dinero extra, es importante ponerlo en un lugar correcto.

Una cuenta de ahorros de alto rendimiento es una gran opción ya que puedes ganar un tipo de interés más alto y podrás tener acceso a tu dinero en cualquier momento en que lo necesites.

Los llamados Certificados de Depósito (CD) te cobran un cargo o multa en caso de retirar tu dinero antes de la fecha pactada o por hacer una gran cantidad de retiros en un determinado periodo de tiempo.

Con una cuenta de ahorros de alto rendimiento, puedes retirar tu dinero en el momento en que lo necesitas sin pagar ninguna penalización, razón que lo convierte en un lugar perfecto para crear tu fondo de emergencia.

Quizás puedas sentirte desesperado al no ver un final en un corto plazo, recuerda que se trata de una emergencia que pasará y si has comenzado a revisar tus gastos y ahorrar la mayor cantidad de dinero, tendrás una manera más sencilla para llegar al fin de mes.

