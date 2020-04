El gobernador de Florida dice que se ha aplanado la curva, pero los expertos dicen que es demasiado temprano para cantar victoria

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, hizo una audaz declaración el martes por la tarde: “Nuestro trabajo está teniendo éxito. Hemos aplanado la curva”.

“No seguimos el camino de Italia, no seguimos el camino de la ciudad de Nueva York. De hecho, lo hemos hecho mucho mejor”, subrayó.

A través de su canal de YouTube y en una conferencia de prensa, DeSantis resumió sus logros en las pruebas y el mantenimiento de los recursos de camas de hospital.

Al igual que el presidente Donald Trump a nivel nacional, el gobernador republicano se ha convertido en el defensor en jefe cuando se trata de reabrir Florida. Se espera que su equipo de trabajo haga recomendaciones sobre cómo y cuándo sucederá el viernes.

Gov. DeSantis: Florida 'has flattened the curve' without 'draconian orders' https://t.co/SCxwsvM6QU #FoxNews

Florida sigue siendo una zona caliente, con más de 27,000 casos de COVID-19 y 867 muertos por el virus, y los opositores dicen que puede estar moviéndose demasiado rápido.

“No podemos poner un signo de dólar sobre el valor de la vida de alguien”, dijo el representante estatal Shevrin Jones. “Creo que es peligroso. Creo que es irresponsable. Y no creo que eso sea lo que los floridanos buscan hacer. Es demasiado pronto”, apostilló.

Gov. Ron DeSantis says projections were wrong and Florida has already flattened the curve of coronavirus cases.

But cases spiked in the Miami-Dade jail, while nursing homes are asking the VA for help with staffing. https://t.co/TmmNrUknPO

— Miami Herald (@MiamiHerald) April 22, 2020