Elon Musk revela que la Cybertruck podrá flotar en el agua

El lanzamiento de la Cybertruck continúa siendo uno de los más esperados por los fanáticos de Tesla, y aunque todavía falta para su llegada, Elon Musk no ha olvidado las promesas que ha realizado en cuanto a este vehículo eléctrico se refiere.

El CEO de Tesla realizó un post en Twitter que volvió a convertirse en noticia, pues recordó una promesa que había realizado tiempo atrás acerca de la Tesla Cybertruck, su futuro vehículo estelar.

De acuerdo con el portal Digital Trends, un usuario preguntó en la red social a Elon Musk si era posible que la Cybertruck cruzara charcos de agua o arroyos.

Yes. It will even float for a while.

— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2020