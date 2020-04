JJ Macías está en el Top 10 de los mejores goleadores jóvenes del mundo

El mexicano José Juan Macías, delantero de las Chivas de Guadalajara, es uno de los mejores goleadores a nivel mundial en lo que va del año futbolístico, gracias a sus grandes actuaciones con el Rebaño y con la Selección Mexicana.

De acuerdo a ESPN, el atacante del cuadro rojiblanco, se encuentra en la séptima posición de anotadores Sub 20, gracias a los 17 tantos que ha conseguido desde agosto del año pasado a la fecha.

Macías, quien ya ha sido considerado reiteradamente por Gerardo Martino para estar en el Tri, solo está por debajo de grandes figuras internacionales como el noruego Erling Haaland, que acumula 40 goles con el Borussia Dortmund, y de Jonathan David, del Gent de Bélgica, entre otros.

JJ Macías, entre los mejores 10 goleadores Sub 20 a nivel mundial. 🤩🇲🇽

Macías es una de las promesas del presente y del futuro en el futbol mexicano, pues se habla de que podría emigrar muy pronto a Europa, ya que varios clubes del viejo continente han preguntado por sus servicios.

🇲🇽 José Juan Macías aseguró que puede jugar en el país y club que sea 😎 ⚽

🗣 "No tengo preferencia, me siento capacitado para jugar en cualquier país y el equipo que me dé la oportunidad", comentó 'JJ' pic.twitter.com/JuqLET8jCh

— Intensamente Deportes (@INDeportesMX) April 17, 2020