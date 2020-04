Lo que debes saber ahora sobre las mascarillas y el coronavirus

Como el número de casos confirmados de COVID-19 sigue aumentando considerablemente en los Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan ahora que las personas se cubran la cara cuando estén en público.

La nueva norma para usar una “mascarilla básica de tela” no médica es voluntaria, dijo recientemente el presidente Donald Trump. Pero esto significa un cambio para los CDC, que anteriormente dijeron que las personas sanas que no cuidan a alguien que está enfermo no necesitaban usar mascarillas para protegerse del nuevo coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés) sigue manteniendo su consejo anterior de que el personal de los centros de salud y las personas de la comunidad que están enfermas y las que que cuidan a los enfermos utilicen mascarillas médicas. Sin embargo, mientras señala que la investigación para apoyar el uso generalizado de mascarillas en las comunidades es limitada, la organización dice ahora que está investigando el tema más a fondo.

El anuncio de los CDC se produjo después de que un número creciente de expertos en salud comenzó a sugerir que todos deberíamos usar algún tipo de mascarilla. De hecho, varios departamentos de salud, incluyendo el de los Ángeles y el de la ciudad de Nueva York, habían aconsejado a todos los residentes que se cubrieran la cara cuando estuvieran en público, incluso antes de que los CDC cambiaran su lineamiento.

Los funcionarios federales subrayan que el uso de mascarillas debería sumarse a todas las demás medidas actualmente recomendadas para la prevención de COVID-19, incluyendo el distanciamiento social.

La doctora Deborah Birx, coordinadora de respuesta de coronavirus para el grupo de trabajo de coronavirus de la Casa Blanca, dijo recientemente que las personas que usan una mascarilla no deben dejarse engañar por una falsa sensación de seguridad, y deben lavarse las manos diligentemente, evitar tocarse la cara y mantenerse al menos a 6 pies de distancia de las personas con las que no viven.

La mayoría de las personas no deben usar mascarillas médicas, ya sea mascarillas quirúrgicas holgadas o las N95 más ajustadas, porque éstas deben reservarse para los profesionales de la salud que las necesitan para protegerse de COVID-19 mientras están en contacto directo con los pacientes, dicen las autoridades.

Trump y el Cirujano General, Jerome Adams, recomendaron mascarillas sencillas que se pueden hacer en casa o comprar en línea. Los dos departamentos de salud de las ciudades mencionadas aconsejaron el uso de artículos domésticos comunes como bufandas, pañuelos y otras telas. Estos artículos reutilizables y lavables están hechos con materiales como retazos de tela y no afectarán el suministro de mascarillas médicas.

Los expertos en salud pública también han hecho hincapié en que el beneficio potencial de usar una mascarilla no es para tu propia protección sino para proteger a los que te rodean. “Esto es para proteger a las personas a tu alrededor si estás infectado pero no tienes síntomas”, según el sitio web de los CDC.

Eso se debe a que una parte significativa de las personas con COVID-19, tal vez una cuarta parte, según algunas estimaciones, no muestra síntomas. Pero aún pueden ser contagiosos.

“Si se le pone una mascarilla a alguien que está enfermo, es menos probable que transmita el virus a otros”, dice el doctor Tom Frieden, ex director de los CDC. “Eso incluye a las personas que no tienen síntomas. Sabemos que las personas que no tienen síntomas pueden transmitir el virus”.

Esto es lo que necesitas saber ahora sobre el uso de las mascarillas en medio de la pandemia por COVID-19.

¿Qué protección pueden ofrecer las mascarillas?

Algunos expertos han dicho que hay pocas razones para que la persona promedio use una mascarilla. “En la investigación que se ha realizado, no vemos ningún beneficio a nivel comunitario para usar la mascarilla”, dijo Amanda McClelland, vicepresidenta principal de Vital Strategies, una organización de salud pública que se enfoca en las amenazas a la salud mundial.

Aun así, algunas evidencias sugieren que las mascarillas pueden ser útiles para este grupo, aunque no está claro el alcance de cualquier beneficio potencial. Una revisión de Cochrane de 67 estudios en 2011 encontró que el uso de mascarillas, el lavado de manos y el aislamiento de las personas enfermas, especialmente cuando se combinan, pueden ser eficaces para contener las epidemias virales.

Y los estudios de dormitorios y otros lugares de alta densidad como los hogares muestran cierta eficacia de las mascarillas, según la doctora Raina MacIntyre, profesora de bioseguridad global en la Universidad de New South Wales de Sydney en Australia. Por ejemplo, un estudio de 2010 encontró que la combinación del uso de mascarillas, el suministro de desinfectante para manos a base de alcohol y la educación sobre la higiene de las manos y la tos redujo más la prevalencia de enfermedades similares a la gripe dentro de un dormitorio universitario, que solamente la educación sobre la higiene de las manos y la tos. “Si funcionan en lugares de alta transmisión, también deberían funcionar en lugares de baja intensidad” en la comunidad, dijo MacIntyre.

En el caso de COVID-19, el hecho de que todos usen mascarillas, como recomienda la nueva norma de los CDC, puede reducir la propagación del virus por parte de las personas infectadas pero que no experimentan síntomas, dijo el doctor Donald K. Milton, profesor de salud ambiental y ocupacional en la Universidad de Maryland en College Park.

“El argumento es que, dado que cualquiera puede infectarse sin saberlo y propagar la infección, todo el mundo debería usar mascarillas” dijo Milton. “En los Estados Unidos, donde no estamos preparados para hacer pruebas rápidas y agresivas para rastrear y poner en cuarentena a todos los contactos, las mascarillas quirúrgicas podrían ser útiles”.

¿Quién debe usar una mascarilla médica?

Los trabajadores de la salud deben usar mascarillas para protegerse cuando atienden a pacientes sospechosos de tener COVID-19, según los CDC. Las personas con síntomas que podrían indicar la presencia de COVID-19, como fiebre, tos y dificultad para respirar, también deben usar una mascarilla cuando estén cerca de otras personas, para limitar la propagación de la infección, según los CDC.

Si estás cuidando a alguien que puede tener COVID-19, también debes usar una mascarilla, según los CDC y la WHO. Eso se debe a que hasta ahora se cree que el nuevo coronavirus se propaga principalmente entre personas que tienen contacto cercano; es decir, a menos de 6 pies. Esa es la distancia a la que las gotitas de fluido corporal que podrían contener el virus infeccioso probablemente podrían viajar al toser o estornudar, según los CDC.

Pero en algunos casos, especialmente durante ciertos procedimientos hospitalarios, el virus puede ser capaz de flotar en el aire en partículas más pequeñas, un proceso conocido como transmisión en aerosol.

Para el resto de nosotros, las mascarillas médicas no son necesarias, reiteran los CDC en la nueva norma. El suministro de mascarillas quirúrgicas y las N95, que están destinadas para ser usadas por los trabajadores de la salud para un paciente y luego se desechan, sigue siendo insuficiente.

De hecho, las existencias son tan bajas que los CDC han emitido directrices sobre la prolongación de la vida útil de los equipos de protección, como el uso de una sola mascarilla para atender a múltiples pacientes.

“No creo que estemos en el punto en el que haya una fuerte evidencia de que el uso de mascarillas por parte del público en general sea útil, y no creo que sea prudente abogar por esto cuando existen preocupaciones reales para los trabajadores de la salud”, dijo el doctor Amesh Adalia, médico de enfermedades infecciosas y académico principal del Centro para la Seguridad de la Salud de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore. MacIntyre también dijo que las mascarillas quirúrgicas y los respiradores N95 deben destinarse a los trabajadores de la salud en este momento.

Pero algunos países han aconsejado un uso más amplio de las mascarillas. En China, por ejemplo, las autoridades aconsejan que las personas usen mascarillas médicas desechables en los lugares públicos y en el transporte público; en Hong Kong, las autoridades han recomendado que se usen en el transporte público y en las zonas donde hay mucha gente.

Esas recomendaciones “podrían considerarse” de manera más global si pudiéramos aumentar drásticamente el suministro de mascarillas disponibles, según un artículo publicado en la revista The Lancet Respiratory Medicine en marzo.

Aunque aún es escasa la evidencia de que las mascarillas utilizadas fuera de los centros de atención médica evitan que las infecciones respiratorias se propaguen, escriben los autores, las personas con mayor riesgo de contraer la enfermedad pueden considerar usar una mascarilla quirúrgica cuando se encuentran en zonas de alto riesgo, donde hay multitudes de personas potencialmente infectadas.

También puede ser lógico recomendar que cualquier persona en cuarentena que necesite salir use una mascarilla “para prevenir una posible transmisión asintomática o presintomática”, según el artículo.

¿Qué pasa con las mascarillas caseras?

Cuando se trata de la evidencia sobre los tipos de mascarillas protectoras que ahora recomiendan los CDC, la efectividad es mixta. Un estudio publicado en The BMJ en 2015 encontró que los trabajadores de la salud que usaban mascarillas de tela tenían más probabilidades de infectarse con enfermedades respiratorias que aquellos que usaban mascarillas quirúrgicas desechables, incluso cuando los trabajadores las lavaban al final de cada turno.

Dos estudios de laboratorio, uno publicado en 2013 en la revista Disaster Medicine and Public Health Preparedness por científicos de salud pública de Inglaterra y otro publicado en Plos One en 2008 por científicos de los Países Bajos, han demostrado que las mascarillas hechas de materiales domésticos, como retazos de camisetas, paños de cocina o bolsas de aspiradora no son tan eficaces para bloquear las partículas de virus en gotitas y aerosoles como las mascarillas quirúrgicas. Sin embargo, sí proporcionan cierta protección, especialmente, según el estudio de salud pública de Inglaterra, las que están hechas con bolsas de aspiradora, paños de cocina y tela de algodón mezclada.

Incluso las mascarillas quirúrgicas fabricadas y el uso de respiradores N95 pueden ser complicados para las personas que no están entrenadas y acostumbradas a ellos. De hecho, los trabajadores de la salud deben realizar una prueba anual (PDF) para demostrar que pueden colocar y sellar adecuadamente una mascarillas N95.

Mientras que algunos expertos afirman que usar una mascarilla casera o comprada puede ayudarte a recordar no tocarte la cara, otros señalan que pueden resultar incómodas, lo que lleva a los usuarios a ajustarlas con frecuencia. O puedes quitarte la mascarilla para comer o beber y luego volver a ponértela. Eso anula el propósito, dijo McClelland de Vital Strategies. “Las personas se contaminan más tocando la mascarilla y poniéndosela y quitándosela de la cara”.

Como señaló Birx, los usuarios de mascarillas aún deben continuar con otras medidas de seguridad, incluyendo el distanciamiento social. “Debido a que las mascarillas caseras ni siquiera son tan eficaces para filtrar el virus como las mascarillas quirúrgicas comerciales, que no son muy buenas, las personas deben ser conscientes de que no protegen y no deben hacer nada que no harían sin una de ellas puesta”, dijo Milton.

Cómo usar una mascarilla correctamente

Si vives en Los Ángeles, en la ciudad de Nueva York, en Newark, Nueva Jersey u otra zona que haya ordenado a las personas que se pongan mascarillas protectoras en público, busca los lineamientos específicos de la ciudad en la que te encuentres. Los lineamientos de la ciudad de Nueva York son bastante extensos.

Por ejemplo, en Nueva York se dice que las personas deben usar una mascarilla protectora cuando estén en público y cerca de las personas, pero que no tienen que usarla mientras hacen ejercicio a solas como andar en bicicleta o correr al aire libre, siempre que puedan permanecer a más de 6 pies de distancia de los demás. Los CDC dicen que se debe usar una mascarilla protectora en los lugares comunitarios, “especialmente en situaciones en las que puedas estar cerca de las personas”, como en supermercados y farmacias. La agencia también dice que las mascarillas no deben usarse en niños menores de 2 años, en personas que tienen problemas para respirar y en personas que están inconscientes o que no pueden quitársela.

El Cirujano General dijo que las personas deben lavarse las manos antes de ponerse una mascarilla y evitar tocarse la cara mientras la llevan puesta.

También debes evitar tocarte los ojos, la nariz y la boca mientras te quitas la mascarilla protectora y lavarte las manos inmediatamente. Luego, coloca la mascarilla donde no la pueda tocar nadie en tu casa y donde no contamine otras superficies.

La ciudad de Nueva York recomienda que las personas laven a mano o a máquina las mascarillas de tela una vez al día y que las usen nuevamente una vez que estén completamente secas. Puede ser que desees rotar algunas mascarillas.

Los CDC han publicado instrucciones para hacer mascarillas protectoras de tela en casa. Las opciones incluyen desde mascarillas que requieren una máquina de coser hasta mascarillas sin costuras que se pueden hacer simplemente cortando una camiseta. Hay más “recetas” de mascarillas disponibles en línea, como esta de un hospital de Wisconsin que solicita donaciones de mascarillas caseras como complemento a sus suministros.

Si usas una mascarilla desechable, como una mascarilla quirúrgica, mientras estás enfermo o cuidas a otra persona, es esencial seguir los pasos de seguridad adecuados. Lávate las manos antes de ponerte la mascarilla, luego trata de no tocarla. Si lo haces, lávate las manos de nuevo. Desecha la mascarilla tan pronto como esté húmeda. Para quitártela, manipula el elástico alrededor de las orejas, no la parte delantera de la mascarilla, tírala inmediatamente, ya sea en una bolsa de plástico cerrada o en un recipiente con tapa, y lávate las manos otra vez. No reutilices la mascarilla.

Las mejores medidas de prevención

Hasta que obtengamos más claridad de los funcionarios federales de salud sobre el uso de mascarillas, todos debemos seguir las siguientes medidas para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus y otras infecciones.

Primero: Practica el distanciamiento social. Quédate en casa tanto como sea posible y cuando tengas que salir, evita las multitudes y manténte a 6 pies de distancia de los demás.

“La higiene impecable de las manos es [también] clave”, dijo el doctor Isaac Bogoch, epidemiólogo y profesor asociado de enfermedades infecciosas en la facultad de medicina de la Universidad de Toronto. Eso es para protegerte de la exposición a las gotitas de fluido de la tos o los estornudos que contienen el virus.

Lávate las manos con frecuencia, frotando cuidadosamente durante los 20 segundos recomendados.

Usa el desinfectante de manos cuando no puedas llegar a un lavabo. Por ejemplo, después de tocar un pasamanos o la manija de una puerta, en el transporte público o al usar un teclado compartido en la biblioteca.

Abstenerte de tocarte la cara también es importante porque así es como los gérmenes se transfieren de las manos a la boca o la nariz y entran en tu cuerpo. “Es fácil de decir, pero difícil de hacer”, dijo Bogoch, pero ahora es el momento de hacer de esto un hábito.

Y por supuesto, cubre cualquier tos o estornudo con un pañuelo desechable y si no puedes, estornuda o tose en la curva de tu codo.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente el 2 de marzo. Se ha actualizado para incluir investigaciones adicionales y consejos de expertos.

