Conmovedor: El COVID-19 no iba negarle su Quinceañera a esta princesa; nació prematura, estuvo por años en diálisis y sobrevivió dos transplantes de riñón

El 2 de mayo estaba programada su verdadera Quinceañera ahora se quedaron sin dinero para reprogramarla

PASADENA, TX – Desde el día que nació la vida no ha sido fácil para Avery Montalvo.

La pequeña llegó al mundo 30 semanas prematura y con serías complicaciones de salud.

Una de esas complicaciones fue insuficiencia renal y su padre a los tres meses tuvo que donarle un riñón para mantenerla viva.

Los primeros cinco años de su vida Avery fue sometida a tratamientos de diálisis. La niña después fue sometida a una segunda operación de transplante de riñón, esta última le salvo la vida.

Así es, el camino ha sido complicado para Avery, y considerando que es un “milagro” haber sobrevivido todo eso, cada cumpleaños es muy especial para ella y su familia.

Este próximo 2 de mayo su madre Marissa Castellano ya tenía todo listo para celebrarle su Quinceañera a la princesa. El salón, la comida, la música, su vestido, arreglos de mesa, la limosina y todas las invitaciones ya se habían enviado.

Castellano no contaba con la pandemia del COVID-19, el virus causó que todo se cancelara.

“Avery estaba muy emocionada por su Quinceañera para ella poder compartir el momento con su familia y amigos tenía un enorme significado por todo lo que hemos pasado”, dijo Castellano en una entrevista con La Opinión.

Al ver tan triste a su hija Castellano decidió organizarle una Quinceañera de cualquier forma.

“Me di cuenta de personas celebrando cumpleaños y aniversarios en Facebook con vehículos pasando por la casa de la persona festejada y dije que no sería mala idea sorprender a Avery con algo así”, contó la madre de Avery.

Decenas de personas vieron la invitación en Facebook y como en una historia digna de Disney, la princesa fue celebrada con una enorme fila de vehículos. Familiares y amigos pasaron para acompañarla y desde sus vehículos le desearon un feliz cumpleaños.

Avery no pudo contener las lagrimas y con una enorme sonrisa les agradeció por la grata sorpresa.

“Mi hija es nuestra bebé milagro, ha sido una bendición para toda nuestra familia y es que su espíritu de guerrera nos inspira”, dijo Castellano.

El COVID-19 no pudo negarle este momento de felicidad a Avery, pero si causó que varios de los gastos realizados se perdieran.

“Su Quinceañera va tener que esperar, me quede sin el dinero que ya había invertido y se que algunos de los padrinos por los momentos complicados ya no me van a poder ayudar”, explicó la madre.

Avery comenzó en la preparatoria en Deer Park High School una nueva etapa en su vida y con el apoyo de sus amigos y familiares piensa llegar muy lejos con sus sueños.

“A Avery le gustaría ser modelo y trabajar en esa industria, le encanta experimentar con maquillaje y ese tipo de cosas”, comentó Castellano.

El COVID-19 ha logrado detener al mundo, pero en Pasadena, Texas no pudo con la celebración para una linda princesa.

Avery también ayuda a recaudar juguetes para niños en diálisis o en espera de un transplante de riñón con su organización Avery´s Little Angels.

Posted by Avery’s Little Angels on Monday, December 23, 2019