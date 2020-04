El chico nuevo de la cuadra: Tom Brady se equivocó de casa y entró a la de un vecino

Desde que vive en Tampa Bay, Tom Brady ha tenido varios momentos curiosos, el primero cuando quiso entrenarse en un parque, y fue desalojado por las medidas de cuarentena tomadas por el coronavirus; y ahora se equivocó de casa al buscar la del coordinador ofensivo de los Buccaneers.

From working out in closed parks to entering stranger's homes, Tom Brady is making quite the introduction to his new city 😂 pic.twitter.com/zXGEFvt9kB

— SportsCenter (@SportsCenter) April 23, 2020