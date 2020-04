“Gracias por haber llegado tan alto”: las emotivas palabras de Yalitza Aparicio a Alexandria Ocasio-Cortez

“Gracias por haber llegado tan alto”, con esas palabras, la actriz mexicana Yalitza Aparicio respaldó la carrera y el trabajo de la joven representante demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez.

La oaxaqueña nominada al premio Óscar como mejor actriz alabó a la neoyorquina, con quien se entrevistó a finales de febrero.

“Gracias por haber llegado tan alto y seguir defendiendo los derechos de los más necesitados. Esto apenas comienza, sigue adelante”, escribió en Twitter.

Ocasio-Cortez respondió a los comentarios de un analista político conservador que puso en entredicho sus orígenes en Nueva York.

“Mi mamá aprendió inglés a los 23 años y envió a dos niños a universidad limpiando baños después de que mi papá murió. Ella crió a la mujer más joven en ser elegida al Congreso”, expresó con la seguridad que le caracteriza a la congresista de origen puertorriqueño.

Yalitza Aparicio se convirtió en una figura que rebasó la esfera de la farándula a la que ingresó por su papel de Cleo en “Roma” de Alfonso Cuarón, y se convirtió en una activista.

Las coincidencias de Yalitza y Ocasio-Cortez quedaron manifiestas cuando se entrevistaron en Washington D.C.

“‘Cuando se lucha por lo derechos de las trabajadoras del hogar, la lucha no sólo es por y para ellas, también se lucha para que sus hijos puedan tener un futuro digno‘. Estas inspiradoras palabras expresadas por Alexandria Ocasio-Cortez se quedaron grabadas para siempre en mi corazón”, resumió la mexicana tras su encuentro.

Hay que recordar que Yalitza, maestra de inglés de carrera, interpreta a una trabajadora del hogar en el filme que la catapultó a la fama internacional.

El intenso intercambio de mensajes que originaron el respaldo de Yalitza, inició cuando Ocasio-Cortez respondió en la red social a señalamientos del presentador de Fox News, Tucker Carlson.

“Toma tu basura clasista y date cuenta de que los trabajadores en los que confías para comer, no son ‘decepciones’ ni seres humanos indignos”, sentenció Ocasio-Cortez al sujeto identificado como Pete D’Abrosca.

I’ve lost track –

Am I “just a bartender” who should go back to making drinks without health insurance, or am I a secretly deceitful child of privilege because I’m an heiress of the Swanson frozen food empire OH WAIT sorry that’s Tucker Carlson. https://t.co/CNw32VwTbh

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) April 21, 2020