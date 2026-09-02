Le disparó a su cuñado en la cabeza porque pidió ayuda para mover un televisor: joven arrestado en Minnesota

Alvin James Smith, de 20 años, permanece detenido en Minnesota acusado de segundo grado por la muerte de Demarcus Gibson-Beard, de 27. Según la denuncia penal, ambos discutieron después de que la víctima le pidiera ayuda para mover un televisor.

De acuerdo con una denuncia penal revisada por Law&Crime, la policía acudió la mañana del sábado a una vivienda de St. Paul después de recibir una llamada que alertaba sobre una persona que había recibido un disparo en la cabeza.

Los agentes encontraron a Gibson-Beard tendido en el piso de la sala con una herida de bala. Fue trasladado a un hospital, donde posteriormente fue declarado muerto.

Las autoridades identificaron a Smith como el presunto responsable después de que la madre, la hermana y la prometida de Gibson-Beard lo señalaran ante los investigadores.

Una discusión que comenzó con un televisor

Según la denuncia, Gibson-Beard y su prometida llegaron a la vivienda esa mañana para entregar un televisor.

Gibson-Beard le habría pedido a Smith que lo ayudara a trasladar el aparato desde el automóvil hasta la casa. La solicitud, de acuerdo con los documentos judiciales, habría sido considerada “irrespetuosa” por Smith y desencadenó una discusión.

El conflicto se produjo en medio de una tensión familiar que, según la madre de Gibson-Beard, llevaba tiempo acumulándose.

La mujer dijo a los investigadores que Smith y su hija —hermana de Gibson-Beard— vivían en la casa “gratis” y no contribuían al pago de las facturas.

La madre aseguró que había pedido “repetidamente” a la pareja que abandonara la vivienda, pero ambos se habrían negado a hacerlo.

La pelea pasó del exterior al interior

La denuncia señala que Gibson-Beard “se abalanzó” sobre Smith y que la confrontación física pasó del exterior al interior de la vivienda.

Los familiares presentes intentaron separar a ambos hombres.

Fue entonces cuando la prometida de Gibson-Beard dijo haber escuchado un “pop” y haber visto humo cerca de la cabeza de la víctima mientras esta caía al suelo.

La novia de Smith también declaró haber escuchado un único disparo.

Después del balazo, Smith supuestamente dijo: “Voy a ir a la cárcel”, antes de abandonar la vivienda.

Mientras huía, habló por teléfono con su novia y le dijo que no quería ir a la cárcel y que tenía un arma de fuego ilegal.

Según la denuncia, la novia de Smith y los agentes lograron convencerlo para regresar a la vivienda. Finalmente volvió y fue detenido.

Durante su arresto, Smith habría asegurado que Gibson-Beard había golpeado a su propia hermana y que él utilizó el arma para defenderse.

Sin embargo, la madre de Gibson-Beard negó ante los investigadores que su hijo hubiera golpeado a su hermana.

Smith también contó a la policía una versión más detallada de la confrontación.

Según el documento judicial, dijo que Gibson-Beard lo había insultado y adoptado una actitud “amenazante”. Smith afirmó que entonces se dirigió junto con su novia al dormitorio que compartían y ocultó allí el arma.

Posteriormente, aseguró que Gibson-Beard golpeó tanto a él como a su novia.

Smith declaró que entonces “sacó el arma” y le disparó en la cabeza.

De acuerdo con la denuncia, el joven habría agregado: “Sé dónde apunté”.

Después del disparo se escondió debajo de un vehículo

Tras abandonar la vivienda, Smith se dirigió a una zona boscosa.

Según los documentos judiciales, se escondió debajo de un vehículo y llamó a dos personas para decirles que acababa de matar a alguien.

Smith permanece recluido en la Ramsey County Jail con una fianza establecida en $1 millón.

El joven está acusado de homicidio en segundo grado en relación con la muerte de Gibson-Beard.

Su primera comparecencia ante el tribunal está programada para el martes.

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