Ninel Conde llama “mentiroso” y “lobo con piel de oveja” al padre de su hijo

Esta polémica pica y se extiende. "No hay justificación para arrebatarle un hijo a su madre" dijo Ninel sobre su ex

La actriz Ninel Conde anda en pleno pleito con el padre de su hijo, Giovanni Medina, a quien denunció por no dejarle ver a su hijo durante más de 15 días. Giovanni, por su parte, montó en las redes sociales un video en el que aparece Ninel con su hijo jugando en el jardín de la residencia de Giovanni. Esto lo hizo supuestamente para desmentir a la artista de mexicana y demostrar que ambos se llevan bien. Sin embargo, el video en cuestión es la filmación de una cámara de seguridad de la casa de Giovanni.

La también cantante publicó el mismo video indicando el día y la hora que aparece en la grabación, la cual es el 5 de abril del 2020 es decir, hace más de quince días.

“La verdad cae por su peso y el culpable por si sólo se delata. Hoy CONFIESA que hace más de 15 días fue la última vez que se me permitió ver a mi hijo. Un video que es prueba en contra del propio victimario. Quien por cierto me prohibió entrar con celular para no grabar .. gracias a mi abogado el Lic @alonso_beceiro . una vez más saca su faceta favorita …. confunde y reinarás ..NO HAY JUSTIFICACIÓN PARA ARREBATARLE UN HIJO A SU MADRE”, fueron las palabras de Ninel en sus redes.

Habrá que esperar a ver qué decisión toman las autoridades mexicanas en torno a esta situación de Ninel Conde con el padre de su hijo, y saber si lo obligarán a él a respetar un régimen de visitas por parte de la actriz o si, definitivamente, Ninel conseguirá la custodia plena de su hijo.