Piden seguro médico para personas de la tercera edad sin documentos

Grupo de legisladores busca ofrecer ayuda sin tener como requisito el estatus migratorio de la persona

Un grupo de legisladores se unió este miércoles a miembros de la comunidad inmigrante en una conferencia virtual para abogar por el acceso a la atención médica a todas las personas de la tercera edad de bajos ingresos de California, independientemente de su estado migratorio.

El evento fue organizado por la Coalición #Health4All, junto con más de 70 organizaciones a nivel estatal, quienes piden que se expanda la cobertura integral y gratuita de Medi-Cal en el presupuesto estatal a las personas indocumentadas de 65 años o más que viven en California.

Entre los panelistas estaba la señora Irma, una inmigrante indocumentada de la tercera edad, quien dijo que siempre ha sido muy independiente hasta el mes pasado que dejó de trabajar debido a la pandemia del coronavirus.

“Ahora dependo de mi familia para que me apoye con vivienda y gastos”, indicó la mujer, quien prefirió omitir su apellido debido a su estatus migratorio.

“Desde que llegué a este país en 1995 se me dificultó tener seguro médico y ahora más que nunca necesito Medi-Cal completo porque estoy más propensa a enfermarme”.

El asambleísta de California Joaquín Arámbula, autor de la propuesta AB 4, considera que es necesario tener un alcance completo que permita llegar tanto a la prevención como al acceso y la atención.

Indicó que la comunidad indocumentada no debe ser excluida ya que gracias a ellos hay excedentes en California.

“Y [la misma] ha tomado un liderazgo real dentro de la Legislatura para ayudar a crear las reservas que tenemos ahora”, dijo Arámbula.

“Como estado deberíamos proporcionar liderazgo en este momento para apoyar a las personas que necesitarán los recursos necesarios en los próximos meses y años”.

La senadora estatal María Elena Durazo, que ha estado frente a la lucha por un seguro de salud para todos y es la autora de la SB 29, dijo que no hay forma de superar la pandemia sin cubrir a todas las familias, sin importar el estatus migratorio.

Dijo que cuando se anunció la pandemia, los menos preocupados fueron quienes tenían seguro médico, ya que tendrían acceso a la prueba para detectar el virus más fácilmente.

“[El examen] realmente no incluía a los indocumentados y a los no asegurados y esa inacción temprana podría haber causado algunos problemas que no sabemos con certeza”, expresó.

Esta semana el Departamento de Salud Pública desglosó los casos de COVID-19 por raza y edad.

“No han desglosado todas las pruebas y todos los casos, pero alrededor del 75% se han desglosado por origen étnico y el 41% de los casos evaluados son latinos y el 31% de las muertes son latinas”, indicó Durazo.

El Departamento de Salud Pública de California reveló que algunas personas corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente con COVID-19, incluyendo a la comunidad de la tercera edad.

Propuestas de ayuda

En 2016, California invirtió en proporcionar Medi-Cal completo a todos los niños de bajos ingresos con #Health4All Kids. Esto resultó en la inscripción exitosa de más de 250,000 niños indocumentados.

En 2020, el gobernador Gavin Newsom firmó un plan de presupuesto estatal que financió una mayor expansión de Medi-Cal para incluir a jóvenes adultos indocumentados de bajos ingresos de 19 a 25 años de edad.

Y en enero, propuso como parte del presupuesto 2020-2021 proporcionar Medi-Cal de alcance completo a un estimado de 27,000 personas mayores indocumentadas de bajos ingresos.

Las medidas del gobernador Gavin Newsom para incluir a los californianos indocumentados y a sus familias permitió que tengan acceso a pruebas y tratamientos de emergencia sin preocuparse por la regla de carga pública, indicó la senadora Durazo.

No obstante, se debe seguir abogando por la salud a largo plazo y es por eso que los legisladores piden que se apruebe el Medi-Cal para todas las personas de la tercera edad, sobre todo durante estos momentos de pandemia.

Durazo indicó que el Caucus latino de California se comunicó con el Gobernador Newsom y le mencionó que una de las principales prioridades es asegurarse de que las personas mayores de bajos ingresos y sin documentos se incluyan en el acceso médico.

“Ese fue un compromiso que el gobernador hizo en el presupuesto en enero… Sé que hay incertidumbre en torno a la economía pero debería seguir siendo una prioridad, esta economía no debería ser una razón para no incluir a nuestros adultos mayores indocumentados”, agregó.