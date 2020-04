Hombre armado muere abatido por la policía en calle de Nueva Jersey

Luan Agolli murió abatido por la policía estando armado con una pistola en una calle de Paterson, en el norte de Nueva Jersey.

La oficina del Fiscal General del estado dijo que el enfrentamiento comenzó cuando la policía de Paterson respondió el jueves por la tarde a los informes de un hombre con una pistola en una calle de la ciudad.

Los oficiales encontraron a Agolli, de 42 años, caminando por la zona sosteniendo un arma de fuego.

Las autoridades dicen que Agolli ignoró las repetidas instrucciones de la policía de dejar caer el arma y continuó caminando dentro y fuera de la vía pública, levantando el arma al aire.

El enfrentamiento continuó durante varios minutos antes de que la policía disparara a Agoli, reportó InsiderNJ.

Video above shows the officers executing Mr. Agolli(0:48-0:52) of Pequannock township, Morris county was found pacing around on Carroll street, Paterson city of Passiac county, NJ within five seconds.

He was dead on the scene when paramedics arrived.

— BlueWorld #VBNMW2020 😎 (@BlueR00n) April 25, 2020