Ninel Conde está devastada por no poder ver a su hijo: “Te amo pedacito de mi ser”

La cantante compartió una fotografía con la que expresó la tristeza que siente al estar lejos del pequeño

En medio de la tristeza por no poder ver a su hijo, Ninel Conde compartió una fotografía en la que expresó el dolor que siente al estar separada del pequeño, quien permanece bajo el cuidado de su padre, Giovanni Medina.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la cantante reveló que sigue sin poder convivir con su hijo: “Un día menos para poderte tener entre mis brazos… te amo pedacito de mi ser“.

El texto fue acompañado de una fotografía en la que se le ve abrazando al menor, generando un gran número de comentarios, mismos que se dio tiempo de contestar el “Bombón asesino”.

En uno de ellos, una usuaria le preguntó si la custodia la tiene el padre de su hijo y si ese es el motivo por el que no la deja verlo, a lo que ella respondió: “No, no tiene argumentos”, además de revelar que Medina le quitó al pequeño con el pretexto de la crisis que se vive actualmente por la pandemia de coronavirus.

Mientras que alguien más le sugirió emprender una demanda legal, por lo que compartió que ya están trabajando las autoridades del gobierno de México en ello.

Más tarde, por medio de una serie de videos publicados en las historias de la misma red social, Ninel agradeció el apoyo de las mujeres que como ella han tenido que pasar por una situación dolorosa por la falta de algún hijo.

“Una madrugada más que es difícil conciliar el sueño. (…) Gracias por sus comentarios solidaridad y sus oraciones, gracias por sus palabras, no saben cómo me ayuda y me fortalece. Sé que es un día menos de poder tener a mi hijo en mis brazos como una mamá que quiere estar con su hijo. Como lo he dicho tantas veces no hay justificación alguna para que esa criatura no esté con su mamá“, compartió.