“Dos horas esperando por una tortilla”, queja de una celebridad al no recibir la comida que ordenó y le llueven tremendas críticas

España está en estado de alarma y todos los restaurantes y bares de tapas están cerrados, solo algunos atienden para ordenar comida para llevar

El modelo español Jon Kortajarena publicó en redes la conversación que tuvo con el servicio de comida a domicilio Glovo, en las que les reprochó la tardanza en un pedido.

Muchos de sus seguidores le han criticado por el trato que dio al trabajador y su actitud prepotente en medio de una gran crisis por el coronavirus que mantiene todo el país cerrado.

“Lo de Glovo es una vergüenza, si no podéis dar un servicio no lo deis. Llevo esperando dos horas para una tortilla. Quiero saber cuándo cojones me vas a enviar la tortilla. Ojalá algún día tenga usted ganas de tortilla y jueguen con sus sentimientos“, escribió.

Los repartidores de Glovo cobran 1 euro de tarifa base por pedido, pero Jon Kortajarena quiere su tortilla ¿VALE? pic.twitter.com/DDieKK4oGh — Mierda Jobs (@JobsMierda) April 25, 2020

Kortajarena decidió cancelar su pedido, a lo que la empresa le comunica que no habrá coste alguno por la anulación. “Solo faltaba que me cobréis una tortilla cuando he estado esperando dos horas y nunca ha llegado”, respondió.

El modelo se ha visto obligado a rectificar y dar explicaciones a través de Instagram. Según dijo, había volado desde Los Ángeles al saber que su madre tiene coronavirus para estar lo más cerca posible de ella. “En el vuelo, dadas las circunstancias, solo te dan una botella de agua y una chocolatina para 11 horas”, razón por la que decidió pedir comida en línea.

España está en estado de alarma, los restaurantes están cerrados y no podía comprar nada para cenar, también explicó que en su casa “no había nada después de estar tres meses fuera”.

Las críticas que ha recibido son masivas y no se entiende el tono de humor con el que dice escribió los mensajes.