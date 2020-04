Las divertidas imágenes de gente confinada recreando algunos de los cuadros más famosos de la historia

Un nuevo desafío se ha colado en las redes para ayudarnos a pasar las horas de ocio encerrados en casa por la cuarentena.

A las propuestas para hacer manualidades de la más diversa índole, recetas de panes y pasteles, y ejercicios de gimnasia para contrarrestar los experimentos culinarios, se ha sumado recientemente una invitación para recrear obras de arte.

La idea fue lanzada inicialmente por la cuenta de Instagram Tussen Kunst & Quarantine (Entre el arte y la cuarentena) en Holanda, con una consigna muy simple: elige tu pintura favorita, recréala utilizando cosas que tengas en tu casa y comparte tu homenaje en internet.

We challenge you to recreate a work of art with objects (and people) in your home.

🥇 Choose your favorite artwork

🥈 Find three things lying around your house⠀

🥉 Recreate the artwork with those items

