CVS y Walgreens incrementan pruebas gratuitas de coronavirus afuera de las sucursales

CVS Health anunció el lunes en un comunicado, que a partir de mayo “ofrecerá pruebas gratuitas de coronavirus a personas que cumplan con los criterios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades“. La medida se suma a las pruebas a gran escala que la compañía ha estado ofreciendo en algunos lugares en cinco estados del país desde el mes de marzo.

Las nuevas pruebas gratuitas podrán realizarse en más de 1,000 sucursales de la cadena. El objetivo será realizar hasta 1.5 millones de pruebas al mes.

Para acceder a ellas es necesario que los pacientes programen una cita en línea para después acudir a los estacionamientos de las farmacias. La compañía aclaró que no realizará pruebas al interior de sus sucursales.

“Los empleados que participen en el proceso de recolección de pruebas mantendrán la seguridad usando equipo de protección personal y seguirán protocolos de desinfección después de cada prueba”, dijo CVS el comunicado.

Por otra parte, Walgreens, anunció la apertura de centros de pruebas gratuitas de coronavirus en 49 estados y en Puerto Rico.

La compañía estima que 50,000 personas podrán realizarse una prueba cada semana.

Walgreens cuenta con ya tiene 18 sitios de pruebas de auto-exploración que están abiertas en 11 estados. Los pacientes deben hacer una cita a través de su sitio web y cumplir con los criterios de los CDC.

La compañía informó que “centrará sus esfuerzos en mejorar el acceso a las pruebas en las comunidades que no han sido atendidas y con el tiempo también trabajará con las empresas para proporcionar pruebas a los empleados, para ayudar a que más empresas puedan a abrir en las próximas semanas y meses”.

A mediados de marzo Walmart también abrió lugares de sitios de pruebas y planea expandirse a 25 estados en más de 100 sucursales para finales de mayo y poder realizar cerca de 20,000 pruebas por semana.

Hasta el momento la compañía minorista he realizado cerca de 13,000 pruebas.

Through our partnerships with @HHSGov and eTrueNorth, we’re expanding our free drive-thru #COVID19 testing model to 50 locations in 12 states, where we will perform 100,000 tests by the end of May. Read more in our announcement: https://t.co/JvnLyMIOuf pic.twitter.com/2luKIJYHMl

— Kroger News (@KrogerNews) April 27, 2020