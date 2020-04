Pasajero es baleado cuatro veces en el Metro de Nueva York: caos en la soledad de la cuarentena

Un hombre recibió varios disparos a quemarropa dentro de un vagón del Metro en El Bronx (NYC), dijo la policía el lunes.

La víctima de 41 años estaba sentada en un tren de la línea 2 que se acercaba a la estación de la calle Simpson alrededor de las 10:30 p.m. del domingo, cuando otro hombre sacó un revólver y, sin decir una palabra, disparó al menos cuatro veces contra él, reportó la policía.

La víctima fue llevada al Lincoln Medical Center en estado crítico por las cuatro heridas de bala. No pudo ser entrevistado de inmediato por la policía porque tuvo que ser intubado, dijeron fuentes de NYPD.

El atacante huyó por la avenida Westchester, usando una máscara protectora y un abrigo gris y pantalones del mismo color, según una foto de vigilancia publicada por la policía de Nueva York.

No estaba claro de inmediato qué provocó el tiroteo, o si la víctima y el agresor se conocían, destacó New York Post.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED🚨The subject pictured below is wanted in connection to a shooting that occurred on Simpson St and Westchester Ave Train Station. Subject is described as a m/b approx 5'9in tall wearing gray coat and gray pants. ☎️ Call 1-800-577-TIPS or DM us! 📞Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/Mtowb5dc5e

— NYPD 41st Precinct (@NYPD41Pct) April 27, 2020