Puedes ganar $1,000 dólares sólo por ver todas las películas de Star Wars

Tendrás que estar más de 30 horas viendo todas las películas

Si realmente te consideras todo un cinéfilo, entonces que te paguen por ver películas podría ser el trabajo ideal para ti. Por suerte, tu sueño está a punto de hacerse realidad, pues una empresa está dispuesta a pagarte $1,000 dólares por ver todas las cintas de Star Wars, según informó Thrillist.

Education Reference Desk, un sitio de recursos para estudiantes, le dará este dinero a cinco personas que tendrán que ver las 11 películas, las cuales, hasta el momento, conforman esta saga, así como la primera temporada de la serie The Mandalorian.

Además, los seleccionados deberán verlas en orden cronológico. Por lo tanto, deberás ver las películas en el siguiente orden:

–Episode I: The Phantom Menace

–Episode II: Attack of the Clones

–Episode III: Revenge of the Sith

–Solo: A Star Wars Story

–Rogue One: A Star Wars Story

–Episode IV: A New Hope

–Episode V: The Empire Strikes Back

–Episode VI: The Return of the Jedi

–The Mandalorian

–Episode VII: The Force Awakens

–Episode VIII: The Last Jedi

–Episode IX: The Rise of Skywalker

Aunque parece un trabajo fácil, debes saber que todas las películas acumulan más de 30 horas que deberás ver, lo que quiere decir que te pagarán unos $33 dólares por cada filme que termines.

Además, sólo te darán cuatro días para completar tu tarea.

Pero no sólo ganarás el dinero, ya que a los cinco seleccionados se les dará un recipiente de palomitas con la figura de R2-D2, una dotación de palomitas de maíz, una manta con la imagen del Millenium Falcon y un vaso con temática de Star Wars, además de $100 dólares de regalo para gastar en Grubhub o una suscripción de un año a Disney+.

Para poder quedar seleccionado deberás llenar un formulario en la página oficial del concurso y decir por qué eres la persona mejor calificada para llevar a cabo este ‘trabajo’.

¡Mucha suerte!

