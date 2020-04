Vigilan a un asteroide que se acercará a la Tierra el 29 de abril

SAN JUAN – Los astrónomos de la región caribeña siguen de cerca la trayectoria del enorme asteroide 52768 (1998 OR2), una roca espacial cuyo tamaño se estima entre 1.8 y 4.1 kilómetros de diámetro, que se espera que el próximo día 29 se sitúe en su punto más cercano a la Tierra.

Awesome radar imagery of #asteroid (52768) 1998 OR2 & flyby simulation in video below.

It will have a SAFE “close” flyby of #Earth on April 29 & it’s closest approach will be 6.3 million kms.

Asteroid flybys are nothing new!

Credit: Arecibo Observatory/NASA/NSF/Steve Spaleta pic.twitter.com/Uji4aJWU0W

— Mark Steven ☀️🌏🌗🪐☄️✨🚀 (@_MarkSteven) April 26, 2020