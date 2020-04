Kate del Castillo pasa la cuarentena con Lola, la perrita que le regaló Aarón Díaz

Desde hace trece años la actriz comparte todos los momentos de su vida con su canina de raza chihuahua

En la vida de Kate del Castillo han pasado parejas, grandes papeles y hasta una controversia con “El Chapo Guzmán”, pero siempre ha permanecido a su lado Lola, una fiel perrita chihuahua.

“Hemos pasado de todo juntas. Es superinteligente, ¡solo le falta hablar! Me ha enseñado durante estos años muchas cosas. Me la regaló mi exesposo (Aarón Díaz). Un día llegó con ella y me enamoré”, cuenta la actriz a People.

La relación entre la ama y su mascota es sólida, así que no faltan en Instagram las fotos familiares de Navidad, de compras en una tienda de animales o paseando en auto por Los Ángeles.

Lola también es una celosa guardiana de las posesiones de su dueña. “Siempre que dejo mi bolsa y hay gente, se sienta al lado para asegurarse de que nadie la toque”, cuenta Kate del Castillo.

“Es mi bebé y solo quiero que sea feliz. Me da amor y compañía. Y cuando estoy triste, ella se asegura de que yo sepa que está ahí, a mi lado“.

