8 ejercicios para activar a tu perro en casa en esta cuarentena

En días de confinamiento que se han limitado las salidas a la calle por el coronavirus, los dueños de canes deben ocuparse de ponerlos en forma de otras maneras distintas a correr o caminar en los parques

Cualquier canino debe ejercitarse según su edad, raza y condición, pero en esta cuarentena se complica hacerlo al aire libre. Sin embargo, las mascotas deben ejercitarse aunque sea desde casa, ya que esta actividad aumenta su metabolismo, previniendo la obesidad, eleva su resistencia cardiorrespiratoria, disminuye el estrés y favorece el fortalecimiento muscular y articular.

A continuación algunas actividades para que los perros se mantengan en buen estado físico, estén más relajados y sobre todo se diviertan durante este confinamiento, según Expansión.

Jugar a la pelota

Lanzar una pelota o un frisbee es una de las actividades preferidas de los canes y la disfrutan tanto ellos como sus amos porque es extremadamente interactivo, refuerza la conexión entre el dueño y el perro y estimulante desde un punto de vista físico y mental para ambos.

Búsqueda de premios

A través del enriquecimiento ambiental se puede combatir el aburrimiento y alentar a que los perros demuestren sus comportamientos naturales (olfatear, cavar, morder, roer, etc.). Aunque hay opciones de juguetes comerciales donde esconder comida, se puede hacer en lugares seguros de la casa o apartamento para que el can los halle.

Jalar una cuerda

Cuanto más difícil se lo ponga el dueño, más emocionado estará el animal para tratar de quedársela. Si no tienes una cuerda en casa, se puede improvisar con algún objeto parecido como algún peluche viejo, varios calcetines atados o alguna prenda que ya no uses.

Correr con ellos

Si hay espacio en la casa podemos correr hacia nuestras mascotas y hacer que nos persigan porque es un juego entretenido y que les gastará energía. Además, jugar al escondite con ellos es otra opción, mientras un miembro de la familia le sujeta, el otro se esconde.

Contenido audiovisual

En la actualidad existen videos, canales de YouTube e incluso canales de televisión como DogTV creados especialmente para perros que utilizan estímulos sonoros y visuales para mantener su atención. No es equivalente a un paseo o un juego, pero sirve para que se distraigan un rato de modo distinto.

Subir y bajar escaleras

Si tienes escaleras en tu casa o apartamento se pueden aprovechar para usarlas con nuestro perro, hacer persecución, aventarle objetos, etc. La idea es que se canse y se entretenga con esta actividad.

Caminadora canina

Tu can puede usar tu caminadora en casa, ya sea caminando o trotando. Primero debemos hacer que la idea sea atractiva para el perro, colócalo en la cinta para correr y dale un snack, luego enciende la caminadora poco a poco. Podemos usar la correa, pero nunca atándola a la cinta, después hay que pararnos frente a nuestro perro para que se sienta más seguro. Cuando vaya cogiendo más confianza en la actividad, podemos ir aumentando la velocidad y ajustándola cuando sea necesario.

Practicar doga

Esta disciplina nació de la unión de dog y yoga, su práctica es común en Estados Unidos, Asia y algunos países de Europa, ya que son muchos los dueños de animales que practican yoga y que desean que sus amigos peludos gocen también de los beneficios físicos y psicológicos de la actividad. En Youtube se pueden encontrar algunos tutoriales para practicar doga con los ejercicios adaptados para que también los puedan practicar los canes.

