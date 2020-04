‘Social Distance’ el nuevo show de Netflix sobre el coronavirus del creador de ‘Orange Is The New Black’

Los actores serán dirigidos de manera virtual

La pandemia de coronavirus que ha atacado al mundo en los últimos meses, ha detenido inesperadamente a la industria del entretenimiento a nivel mundial, cancelando giras de conciertos o los estrenos de las películas más esperadas de la temporada.

Sin embargo, parece que Netflix no está dispuesto a detenerse y prueba de ello es que ya prepara un nuevo show basado en los cambios que se están dando en la sociedad a causa del coronavirus.

El show, ideado por Jenji Kohan, creador de la exitosa comedia ‘Orange Is The New Black’, llevará por nombre ‘Social Distance’. En él, los actores se grabarán desde casa para retratar su vida en cuarentena y recibirán las indicaciones por parte del director de manera virtual.

De acuerdo a información de Bloomberg, la producción de la serie iniciará en un par de semanas y el guión está el proceso de realización, con la peculiaridad de que los escritores no tienen contacto físico entre ellos.

‘Social Distance’ aún no tiene fecha de estreno, pero se espera que sea en algún punto de este 2020.