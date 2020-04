¿Viaje al futuro? Comparte carta de su bisabuelo de cómo se vivió la cuarentena por la gripe española en 1919

Una periodista australiana llamada Fiona Pepper compartió en el sábado pasado, en un programa de radio que ella conduce, una carta escrita por su bisabuelo en septiembre de 1919, en la cual narra cómo se vivió en aquella época la cuarentena por la pandemia de la gripe española, teniendo algunos pasajes muy similares a lo que actualmente vivimos por el coronavirus.

En aquella época, el bisabuelo de Fiona, Harry Cole, tenía 29 años y era profesor. Desafortunadamente, se contagió de la gripe española, por lo que estuvo varios días en un hospital en la ciudad de Geraldton, aislado y lejos de su esposa.

Durante su internamiento, Harry le escribió una carta a su mujer, la cual encontró la periodista, en donde cuenta cómo la enfermedad ha ido acabando poco a poco con él; en ese momento pesaba tan solo 45 kilos y era incapaz de vestirse solo.

This letter was written in 1919 by my great grandfather while he was in the isolation hospital in Geraldton, struck down with the Spanish flu. The parallels between now and then are stark. Please have a listen to my story that airs today on Fictions https://t.co/6UCejTK7Ub pic.twitter.com/gWMIlwdGgl

