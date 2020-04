VIDEO: Policía desata indignación por brutal detención de adolescente de 14 años

Un video sobre la brutal detención de un adolescente de 14 años desató polémica en Twitter, donde varios políticos han compartido las imágenes y cuestionado los procesos del oficial de Rancho Cordova, en el condado de Sacramento, California.

“ADVERTENCIA: Este video de un oficial de @RanchoCordovaPD golpeando a un niño de 14 años es repugnante y exige una acción inmediata”, escribió el exaspirante presidencial Julián Castro. “¿Cuántos de estos videos debemos ver antes de hacer algo sobre la violencia policial en este país?”

Uno de los principales temas de Castro en su campaña fue estrategias para enfrentar la violencia policiaca que afecta principalmente a las comunidades negra e hispana.

A las críticas por las acciones ocurridas este lunes se sumó la senadora Kamala Harris (California).

“Este es un terrible abuso de poder. Este oficial debe rendir cuentas”, escribió al compartir el video que suma más de seis millónes de reproducciones.

Incluso la representante local de Arizona, Alma Hernández, recordó que cuando tenía 14 años fue detenida en forma similar.

“Esto duele y trae horribles recuerdos. Para aquellos que no conocen mi historia… fui brutalmente atacada a los 14 años de esta misma manera”, dijo. “13 años después, pude ser electa, pero NUNCA olvidaré porqué sufro daños en la columna vertebral o porqué me despojaron de mis años de adolescencia. FIN #PoliceBrutality (#BrutalidadPoliciaca)”.

