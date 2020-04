“Cambio artesanía por despensa”, el llamado de oaxaqueño ante crisis de coronavirus, la ayuda se desborda

Rafael Vega dice que tuvo que salir a las calles nuevamente porque ya no tenía que darle de comer a su familia, su imagen se hizo viral y la ayuda se desbordó

MÉXICO – Un indígena oaxaqueño se hizo viral en las redes sociales luego de que se difundieron imágenes de él ofreciendo sus artesanías a cambio de despensa, para alimentar a su familia, ya que ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, estuvo en aislamiento social, desde hace semanas.

Pero ahora se vio obligado de salir nuevamente a las calles de la Ciudad de México, ya que afirma ya no tiene dinero, ni qué darle de comer a su familia, por eso recurrió al trueque.

Se trata de Rafael Vega quien ofrece sus artesanías a cambio de despensa y tener que llevarle qué comer a su familia.

Su imagen con el llamado al trueque se hizo viral en las redes sociales, luego que varias personas pasaron por el lugar y compartieron las imágenes en grupos de WhatsApp y redes sociales.

“Cambio artesanía por despensa”, se lee en la cartulina que muestra Rafael, que junto con su familia elaboran algunas artesanías que ofrecen a cambio de despensa.

Fue tanta la difusión en las redes sociales que la ayuda comenzó a llegar y no precisamente como trueque, ya que varios ciudadanos acudieron al lugar, para regalarle despensas y otras a comprar artesanías.

Rafael se ubica en calzada Prolongación Miramontes, en Coapa, al surponiente de la Ciudad de México.

“Estábamos así y en la mañana pasó un oficial, me tomó una foto, la envió no sé a dónde, se hizo viral, empezó a llegar la ayuda, más gente me tomaba más fotos y las enviaba a sus demás contactos, amigos, se hizo un poco más grande, la ayuda empezó a llegar, a llegar, a llegar y fue bastante. Ayer fueron como unas 50, 60 personas y ahorita han llegado como unas, unas 20 personas más o menos”, declaró a Noticieros Televisa el artesano.

La ayuda se desbordó para Rafael y su familia, que tuvieron que dejar de trabajar hace unas semanas por la emergencia sanitaria por coronavirus.

Rafael Vega cambia sus productos, sus artesanías por comida para llevar a su comunidad en el estado de Oaxaca. Él se encuentra en prolongación canal de miramontes #Coapa atrás de la @MegaSoriana @TlalpanAl @ImagenTVMex @retioDF @Excelsior pic.twitter.com/tMehM4uDvm — priss (@priss_navgo) April 28, 2020