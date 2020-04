¿Has escuchado hablar de los cinco lenguajes del amor? Descubre cuál es el tuyo

Revisa con cuál te identificas y trata de entender el lenguaje de tu pareja

Las personas somos diferentes y amamos de forma muy particular. Aunque encontremos al amor de nuestras vidas, cada persona tiene sus formas de mostrar ese afecto y no quiere decir que si no nos aman igual… no nos amen fuertemente.

Muchos matrimonios que llevan años de relación, aun pasan por días difíciles al no comprender el lenguaje del amor de su pareja por crear falsas expectativas de cómo debería ser amado sin pensar que cada uno tiene sus propias formas.

No dudes que existe el amor, pero tal como lo cuenta el doctor Gary Chapman en su libro “The 5 Love Languages“, existen cinco lenguajes del amor que todos aplicamos en diferentes maneras. Y no se habla solo del amor de pareja, también existe el amor como padres, amor a los hijos, a los amigos y familiares o personas cercanas.

El que expresa todo con palabras

Este lenguaje lo utilizan las personas que siempre dicen “te quiero, te amo, eres lo mejor de mi vida, sin ti nada sería igual”. Son personas agradecidas y que valoran los esfuerzos de los que les rodean, no tienen miedo a expresarse tal cual son. Esta forma de expresar el amor es la de aquellas personas que necesitan de las palabras para sentirse apreciadas y amadas. Cuando carecen de estas expresiones, darán por hecho que su pareja no las quiere.

El que pone como prioridad pasar tiempo contigo

En este tipo de lenguaje lo más importante es compartir tiempo de calidad con el ser amado, tenerlo como una prioridad. Son personas que prefieren escuchar y estar presentes en todo momento (bueno o malo); ellas demuestran su amor de manera presencial.

Siempre tendrán un espacio en su agenda para irte a buscar y compartir momentos significativos, donde lo único que importará en esos momentos es estar a tu lado.

El que regala y regala

Este tipo de amor puede sonar muy materialista, existen personas que se dedican en obsequiar a su pareja todo lo que desean con tal de verlas felices y contentas. Sin embargo, es un lenguaje que también expresa un amor verdadero, ya que la persona que regala dedica su tiempo en pensar en ti y agradarte; incluso comparte contigo sus ganancias. Como decía mi padre: “Si no tienes con quien compartir entonces no vale la pena tanto esfuerzo”.

El que ayuda de forma altruista

Muchas veces este tipo de amor se puede confundir con el concepto de sacrificio, ya que algunas ocasiones la pareja deja de hacer cosas que le gustan por satisfacer al otro, sacrificando sus sueños e ideales. Sin embargo, es un lenguaje de amor verdadero, ya que demuestra un compromiso puro y real, puesto que cuando se ama lo único que se desea es el bienestar de la pareja.

No necesariamente se deben sacrificar los sueños propios, sino tener un equilibrio para que los dos se sientan realizados y complementados, siempre luchando juntos por un mismo objetivo.

El que prioriza la intimidad física

Es un lenguaje que implica las relaciones íntimas, donde los dos crean un vínculo espiritual. Sabemos que en todas las relaciones de pareja este tipo de amor va implícito y es necesario para sentirnos amados, deseados y queridos, incluso es la manera natural de reproducirnos.

Sin embargo este lenguaje siempre buscará tener cualquier contacto físico con la pareja, ya sea tomarse de las manos, acariciarla, abrazarla, besarla o simplemente tocar su pierna u hombros cuando están sentados. Se trata de demostrar el amor tocando a la pareja, de hacerla sentir especial de una forma tierna y cariñosa.