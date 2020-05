¿Afecta a trabajadores inmigrantes solicitar beneficios de desempleo?

En mi columna Consulta Migratoria® de esta semana contesto la pregunta de una lectora que desea solicitar beneficios de desempleo en California

Cada caso es distinto y las respuestas varían según el historial migratorio de cada persona.

Aquí respondo de forma general a sus dudas. Por favor, consulten con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite.

Soy residente permanente y vivo en California. Mi empleador de cuatro años me descanso debido a la pandemia del coronavirus COVID-19. En el trabajo me descontaban impuestos y no debo dinero al gobierno.

Quiero solicitar beneficios de desempleo pero tengo miedo que al hacerlo sea considerada carga pública y me afecte cuando quiera hacerme ciudadana. ¿Debo o no solicitar beneficios de desempleo? -Magdalena D.

Magdalena, recibir beneficios de desempleo no debería hacerte una carga pública o afectar tu futura solicitud de naturalización para adquirir la ciudadanía estadounidense.

La reciente regla final de Inadmisibilidad Sobre Motivos de Carga Pública (Inadmissibility on Public Charge Grounds, en inglés) del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) indica que beneficios de desempleo no cuentan como beneficios públicos porque se consideran que son beneficios obtenidos mediante el empleo legal de la persona y deducciones de impuestos.

Ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y ciertos trabajadores inmigrantes autorizados para laborar legalmente en los Estados Unidos pueden solicitar beneficios de desempleo si cumplen con los debidos requisitos.

Esto incluye a personas con permisos de trabajo bajo los programas de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Personas indocumentadas en los Estados Unidos no pueden solicitar beneficios de desempleo porque no están autorizadas para trabajar en el país.

Debes contactar al Departamento del Desarrollo del Empleo de California (EDD) para indagar sobre los requisitos para solicitar beneficios de desempleo. Si eres elegible y decides presentar una solicitud, haz todo correctamente y nunca mientas.

Magdalena, por favor consulta con un abogado de inmigración antes de comenzar cualquier trámite de inmigración, incluyendo tu futura solicitud de naturalización.

Esta columna fue publicada originalmente en Inmigración Hoy® y se reproduce con permiso.

El Dr. Nelson A. Castillo es abogado de inmigración y autor de La Tarjeta Verde: Cómo obtener la residencia permanente en los Estados Unidos. Es ex Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos y del Concejo Vecinal de Westlake South de Los Ángeles. Para información sobre como consultar con el Dr. Castillo, haga clic aquí.

El propósito de esta columna es brindar información general. No se puede garantizar ni predecir cual será el resultado de la información presentada por el Dr. Nelson A. Castillo. La información no se debe tomar como un consejo legal para algún individuo, caso o situación. Esta columna podría ser considerada un anuncio por los Reglamentos de Conducta Profesional de abogados de varios estados, incluyendo en California y Nueva York. Consulte con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.