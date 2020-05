 Clarissa Molina, talento de Univision, se prepara para dar el salto al mundo de la moda 

La joven reportera de El Gordo y la Flaca está trabajando en una marca de modas con la cual pretende ayudar a las niñas que tantos consejos le piden sobre cómo empezar en esta industria

Clarissa Molina, joven reportera de “El Gordo y la Flaca”, está aprovechando este encierro de cuarentena para finalmente hacer algo que tenía en mente desde hace tiempo y que, asegura, cambiará la vida de muchas niñas.

¿Qué has estado haciendo este tiempo?

He aprovechado el tiempo de esta cuarentena para hacer algo pro-activo hacia mi marca, ya entrando al mundo empresarial. Hace mucho tiempo he querido sacar algo, pero como pienso que hay que enfocar las energías en una sola cosa a la vez para que se de bien, entonces ahora es el momento perfecto y tengo un equipo que es “súper”, están a otro nivel, para poder traer esto a la realidad. Hay como cinco personas trabajando en esto, créelo o no. Le he dedicado mucho tiempo, estoy con el logo, los colores…

¿Tiene algo que ver con moda?

Sí, tiene que ver con fashion al principio, pero es un proyecto muy bonito porque también va a involucrar poder ayudar a niñas. Más allá de entrar al mundo fashion, más bien poder ayudar finalmente y llegar a las niñas que me escriben mucho de “¿cómo puedo empezar?”, “¿qué puedo hacer para…?”. Entonces ahí es que ya entra Clarissa Molina al rescate. Ya que todo esté todo concreto, yo te voy a decir todo detalle y lujo y todo.