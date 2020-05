¿Cómo funciona la dieta de la limonada para perder peso?

Se trata de la combinación de limón con sirope de arce

El limón contiene múltiples propiedades que hacen que sea atractivo para las dietas. Este método es conocido desde hace mucho tiempo, pero ha recobrado vigencia debido a que diversas estrellas como Beyoncé o Naomi Campbell, la usan basadas en la reseña del libro de Peter Glickman, “Lose Weight, Have More Energy and Be Happier in 10 Days”, todo explicado en un artículo del portal Mujer hoy

En qué consiste la dieta de la limonada

Se trata de consumir jugo de limón con sirope de arce y cayena. La cantidad exacta son: 2 cucharadas de jugo de limón, 2 cucharadas de sirope de arce, sin ningún otro tipo de azúcares, y un poco de cayena. Todo esto se le agrega a un vaso de agua tibia.

La dieta de la limonada, conocida también como limpieza máster, debe seguirse por 10 días. Y no debe hacerse por más de un mes. Este es el tiempo necesario para que haga efecto. Ahora bien, durante este tiempo solo se puede beber la limonada.

Esto quiere decir que, el brebaje preparado se debe consumir cuando se tenga hambre. Por este motivo, no se puede realizar por más tiempo del indicado. La dieta, según sus creadores, tiene todo lo necesario para el cuerpo, minerales como: fósforo, sodio, potasio, magnesio, cobre, hierro.

También contiene las vitaminas A, B1, B2, B6 y vitamina C. Pero hay que tener en cuenta que solo se debe consumir por 10 días, y luego seguir con la alimentación habitual. Sin embargo hay que tener las siguientes precauciones.

Cuándo no se debe hacer la dieta

Al ser una dieta un poco estricta, hay circunstancias en las que no se puede hacer. En caso de sufrir anemia, no es recomendable seguirla. Además, si se sufre de gastritis o problemas de acidez, tampoco es recomendable.

En caso a sufrir de llagas o úlceras estomacales, o alguna enfermedad reumática o de sensibilidad dental o heridas en la lengua o en la boca, tampoco es recomendable seguir este tipo de dietas.

Por eso, es importante acudir a un especialista, a un nutricionista para saber qué dieta es la más conveniente de acuerdo a cada caso y tipo de persona.