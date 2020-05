“No soy ninfómana”: Melissa Satta, esposa de Boateng, habla sobre su vida íntima con el futbolista

La modelo habló sobre sus declaraciones del 2012

Con ya 15 años en las canchas, el veterano jugador alemán con ascendencia ghanesa, Kevin-Prince Boateng, ha militado por varios equipos como el Barcelona, Las Palmas, Fiorentina y Milan.

Durante su estancia en el equipo rossonero en 2012, Boateng fue duramente criticado por sus constantes lesiones y su esposa Melissa Satta salió en su defensa afirmando que dichas lesiones se debían a que mantenían muchas relaciones sexuales: “La razón por la que siempre está lesionado es porque tenemos sexo entre siete y diez veces a la semana”.

Ocho años después de esta declaración, Satta habló de nuevo del tema ante La Gazzetta dello Sport y declaró que no era una adicta al sexo: “En el fútbol tienes que tener cuidado con lo que dices, especialmente cuando se trata de sexo, no te puedes imaginar en el torbellino en que se convirtió aquello. El hecho de que tengamos relaciones sexuales con tanta frecuencia no me convierte en una ninfómana”.

