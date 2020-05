“Deberíamos amar a nuestro país tanto como México ama al suyo”: irónico congresista Gaetz presenta ley de deportación

Matt Gaetz, Representante Republicano por Florida, dio a conocer un proyecto de legislación que obligaría al gobierno de EEUU a deportar a los indocumentados cuando se declare una emergencia nacional debido a una enfermedad transmisible.

“Los Demócratas se están aprovechando de una pandemia nacional al trabajar para avanzar en su agenda radical a expensas de la seguridad y el bienestar de los estadounidenses”, comentó Gaetz en su cuenta Twitter. “La Ley PANDÉMICA pone a los estadounidenses primero al exigir que todos los extranjeros indocumentados sean deportados durante una pandemia”.

La ley “PANDEMIC” -un acrónimo en inglés de “Proteger a los Ciudadanos Estadounidenses durante Emergencias Mitigando la Crisis de Inmigración”, es una respuesta directa al proyecto Demócrata HR 6537 propuesto por la representante Pramila Jayapal (WA) y el senador Cory Booker (NJ), que exige la liberación de indocumentados ante una emergencia nacional relacionada con una enfermedad contagiosa, argumentó un comunicado de Gaetz.

En una entrevista en el programa “Tucker Carlson Tonight”, el congresista Republicano dijo que los Demócratas están tratando de liberar a “criminales” en los vecindarios y tener a los estadounidenses encerrados en sus casas esperando la ayuda de un “sistema gubernamental ineficiente”.

Asimismo, destacó que México está reduciendo la curva de inmigración gracias a las deportaciones inmediatas durante la crisis sanitaria del coronavirus.

“Creo que deberíamos amar a nuestro país al menos tanto como México ama al suyo”, reiteró Gaetz con ironía.

La “ley Pandémica” señala que cualquier indocumentado que sea detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sería deportado inmediatamente sin la necesidad de una detención adicional. Sin embargo, la ley no se aplicaría a quienes tengan cargos pendientes por algún crimen de violencia, quienes seguirían en EEUU a espera de juicio.

El subsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli, anunció el mes pasado la liberación de 693 indocumentados de los centros de detención de ICE como parte de los esfuerzos de la agencia para detener la propagación del COVID-19.

El anuncio de la agencia se produjo luego de que los Demócratas enviaron una carta pidiendo por la liberación de indocumentados, informó The Epoch Times y The Washington Examiner.

