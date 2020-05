Lectores de La Opinión mandan mensajes a las autoridades sobre cancelar alquileres

En medio de una enorme crisis económica y con millones de californianos que han perdido sus empleos, llega un nuevo ciclo de pago de renta que muchos no pueden cumplir.

La Opinión le pidió a sus lectores en Facebook que opinaran sobre estos impagos de alquileres causados por la pérdida de empleos debido a las medidas para evitar la propagación del coronavirus.

Arrendatarios y propietarios de apartamentos de Los Ángeles también urgieron durante una manifestación el jueves 30 de abril al gobierno de EEUU y a las autoridades de Los Ángeles a que emitan una orden para perdonar la deuda de los alquileres o hipotecas a aquellos inquilinos que tengan que “elegir entre pagar la renta o comida”.

Hay lectores que comentaron que la realidad que enfrentan es que no han podido pagar dos meses de renta.

Y los lectores también opinaron en muchos casos que los caseros también se perjudicarán mucho con los impagos, incluso opinaron que una solución sería que a los caseros también les perdonaran sus pagos por las propiedades:

Dey Escobar Alvarez comentó: “Pero de qué nos sirve que nos den 6 meses para ponernos al día, de igual manera tenemos que trabajar muy duro para pagarla y a muchos les va a costar muchísimo. Eso se debería aplicar para los pagos de dueños de casas, igual ellos están sufriendo, ellos necesitan pagar su casa, deberían perdonar esos pagos¨.

Enzo Nardone escribió: “Quieren todo gratis esta gente solo por el coronavirus, esta gente creen que los dueños de los edificios no pagan la hipoteca de los inmuebles, impuestos y aseguranzas.”

Y Felipe Salazar dijo: “Todo queremos regalado, atención médica, welfare,comida , educación, y a la hora de producir no sabemos hacer nada.”

Así vemos que hay lectores que también defienden a los caseros:

Como opinaron Veronica Gaona Mireles: “Y que culpa tiene el dueño de dicha propiedad. También necesita ese dinero”. Y Beto Torres: “Deben de pagar, digo en pagos poco a poco, porque los dueños deben las hipotecas digo, pero si el gobierno quiere ayudar pagándoles la renta, el dinero de donde venga es bien venido para pagar la hipoteca, que nada es gratis”.

El lector Martin Ornelas sugiere que: “Si no se puede un 100%, sí un 50%, para que los dos se ayuden. Sino la gente sin trabajo se va a endeudada por mucho tiempo. Si ya pagar mes por mes cuesta, ahora cuando sean 6 o más juntas. Pero es que ya se tiene que hacer.”

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la ciudad de Los Ángeles ha publicado una planilla de aviso que los arrendatarios que no puedan pagar la renta deben llenar y entregar a su arrendador.

El departamento pone a disposición de los residentes de la ciudad este sencillo recurso que los ayuda a establecer evidencias de impedimento de pago debido al pandemia del COVID-19.

