¡Todavía le quedan pilas! Tyson Fury no se retirará antes de los 40 años

El campeón de peso pesado de la CMB se retractó y ahora buscará tener más de dos peleas antes de colgar los guantes

Luego de que Tyson Fury dijera que se retiraría después de pelear dos veces más, el campeón de peso pesado de la CMB se retractó y declaró que no colgará los guantes antes de cumplir los 40 años.

“Regresaré y tendré dos peleas más, y con suerte navegaremos hacia el atardecer”, dijo a ITV en el Reino Unido hace dos meses, después de la pelea en la que derrotó a Deontay Wilder.

El campeón de peso pesado del CMB Tyson Fury dijo que ya no planifica retirarse después de dos peleas más y en cambio espera seguir boxeando hasta los 40 años. #garradeportiva boxing 🥊 pic.twitter.com/F3IcL3Utp4 — garradeportivatudn (@garradeportiva1) May 2, 2020

Sin embargo, en una entrevista reciente con ESPN, el pugilista manifestó su cambio de opinión: “Voy a pelear hasta que tenga 40 años. He estado pensando en eso, y no hay mucho más que hacer de todos modos. Así que sí, podría seguir peleando. No veo a nadie ahí fuera que pueda desafiarme de todos modos. Aplasté al mejor allá en el ring, el oponente más duro es Deontay Wilder, y todos vimos lo que le sucedió la última vez“.

Por lo pronto, el boxeador de 31 años está concentrado en encontrar a su siguiente rival, que bien podría ser Anthony Joshua en Medio Oriente, de acuerdo a reportes de diferentes medios, como la misma cadena ESPN, aunque es una incógnita, ya que Fury todavía tiene la obligación de enfrentar a Wilder por tercera vez en una pelea, que tentativamente se ha reprogramado para finales de este año o inicios del próximo debido a la pandemia de coronavirus.