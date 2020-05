Joe Biden apoya al equipo de fútbol femenino de Estados Unidos y de paso, amenaza al masculino

El equipo femenino de fútbol desde 2019 mantiene una lucha para lograr que el pago sea igual al del representativo masculino, que el día de ayer el juez juez R. Gary Klausner desestimó debido a que en parte, las mujeres optaron por un pago que pesaba más que los bonos de rendimiento fijo

El caso levantó olas y por medio de su cuenta de Twitter, el candidato Joe Biden hizo público su apoyo hacia el equipo femenino tetracampeón campeón del mundo y aprovechó para hacer una advertencia al equipo varonil.

On Twitter, former Vice President Joe Biden pledged to cut funding to the US Soccer Federation for World Cup funding if women don't get equal pay to their male counterparts https://t.co/xtk3RKo9Ye

“Para USWNT: No se rindan, esta lucha sigue. Para la US Soccer: Salario igual, ya, O bien, cuando sea presidente, pueden buscar en otra parte el dinero para el Mundial“, amenazó a la federación estadounidense el candidato a la presidencia de EE.UU.

To @USWNT: don’t give up this fight. This is not over yet.

To @USSoccer: equal pay, now. Or else when I'm president, you can go elsewhere for World Cup funding. https://t.co/XK6t9oM94k

