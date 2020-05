¡Cristiano al rescate! El crack donará dinero para ayudar con los pagos de futbolistas en Portugal

Con el parón en las ligas de fútbol alrededor del mundo a causa del coronavirus, muchos jugadores han sido perjudicados siendo los de las divisiones inferiores los más afectados.

Con ello en mente, Cristiano Ronaldo se ha convertido en la punta de lanza de una iniciativa en la que ha invitado a sus compañeros de la Selección Nacional de Portugal a donar una parte de su salario para ayudar a solventar los pagos de los futbolistas de ligas inferiores en el país luso.

Así lo dio a conocer Joao Mario en una entrevista para AP: “Es una mala situación para todos, pero en este tipo de situaciones, es peor. Realmente necesitan nuestra ayuda … así que estoy tratando de brindarles mi apoyo. Cristiano nos presentó una iniciativa para ayudarnos a todos, especialmente a aquellos jugadores que están luchando, que no tienen contratos profesionales. Siempre está tratando de dar el ejemplo, no solo con nosotros, sino también solo. Podemos ver cuánto está haciendo ahora con esta situación para Portugal. Entonces, para nosotros como compañeros de equipo, es genial ver lo que está tratando de hacer”

