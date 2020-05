Corta su mascarilla para “respirar mejor” y le llueven críticas en TikTok

La mujer ingresó a una tienda para cargar gasolina y el empleado no daba crédito con lo que estaba viendo

Aunque en muchos sitios se ha vuelto obligatorio el uso de mascarilla cuando se sale a la calle por cuestiones indispensables, lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que el llevarlo no nos salva de un contagio de coronavirus si no se usa adecuadamente o no se siguen otras recomendaciones.

Y vaya que esto es cierto, sobretodo cuando te topas casos como el que leerás a continuación y que en las últimas horas se volvió viral.

Resulta ser que alguien en TikTok compartió un video, el cual fue tomado al interior de una tienda en Estados Unidos, en el cual se ve a una mujer que entró a esta para pagar la gasolina que había cargado en su auto, solo que al empleado del local le llamó la atención la mascarilla que portaba.

La mujer, increíblemente, le había hecho un gran agujero entre la nariz y la boca, ya que la forma convencional de esta la “agobiaba”.

“Desde que la debo usar siempre, esto hace más sencillo el poder respirar”, comentó la mujer cuando el encargado le preguntó, a manera de broma, dónde había comprado su mascarilla.

El video provocó burlas y críticas de miles de personas, que consideran que hay gente inconsciente que no sabe usar este tipo de insumos de salud.