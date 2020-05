Fotógrafa demanda a Kendall Jenner por $150 mil y esta es la razón

La modelo y su compañía ha sido demandada por Angela Ma

Kendall Jenner y su compañía ha sido demandada por la fotógrafa Angela Ma por infringir la ley de derechos de autor, según documentos judiciales que ha reportado The Blast.

Ma, quien reside en Nueva York dice que tomó un video de la estrella de Keeping Up With The Kardashians mientras caminaba por la Gran Manzana.

Obtuvo un derecho de autor para su video con la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos. Sin embargo, ella afirma que Jenner tomó el video que grabó y lo pegó en su Instagram.

Ma acusa a la estrella de usarlo en su Instagram, donde 13 millones de personas lo vieron. El problema es que los demandados no tenían el permiso ni el consentimiento del demandante para publicar el video en el sitio web.

“Los demandados infringieron los derechos de autor del demandante en el video al reproducir y mostrar públicamente el video en el sitio web. Los demandados no tenían, y nunca han tenido, licencia o autorización para reproducir, mostrar públicamente, distribuir y / o usar el video“, dice la demanda.

Ma cree que Jenner arruinó su negocio al publicarlo en sus redes sociales. Ella argumenta que el valor de las imágenes disminuyó en el momento en que publicó gratis para sus millones de seguidores.

La demanda busca más de $150 mil dólares por infracción presuntamente cometida por Jenner. Ma está pidiendo a la corte que otorgue sus daños, ordene a Jenner que elimine el video de su Instagram y que la modelo rinda cuentas de todas las ganancias que obtuvo al usar el video ilegalmente.

Jenner no es la única celebridad que se enfrenta a una demanda por una publicación de Instagram. A principios de este mes, la actriz Rebel Wilson resolvió un caso de $150 mil dólares por una foto que publicó.

Liam Hemsworth enfrentó un caso similar en su Instagram y decidió resolver un acuerdo para evitar el juicio.