Vendedora de sopas instantáneas del Estadio Azteca: lo que más extrañarán los estadounidenses sin la NFL en México

La mujer se hizo viral tras su aparición en la señal de TV

La NFL canceló sus partidos fuera de Estados Unidos para la temporada 2020 lo que significa que ni Londres ni la Ciudad de México tendrán la oportunidad de disfrutar de los emparrillados este año a causa de la pandemia del coronavirus.

México es un país que le ha dado mucho folclor a este evento, recibe con los brazos abiertos a los jugadores y ha dejado momentos inolvidables, como el que ocurrió en el juego entre Kansas City Chiefs Chiefs y LA Chargers del año pasado.

Mientras se desarrollaba el partido, una vendedora de sopas instantáneas acaparó la atención de los aficionados en Estados Unidos que no podían creer que este tipo de producto se vendiera dentro del Estadio Azteca.

Wait, they have a vendor selling these down there in Mexico City? pic.twitter.com/XTNCzmw7wu — Matt Harmon (@MattHarmon_BYB) November 19, 2019

Tanto televidentes como asistentes del país norteamericano se sorprendieron al ver a la mujer con una charola en la cabeza llena de vasos de sopa, por lo que rápidamente se hizo viral y pidieron que también se vendieran en los estadios estadounidenses.

Selling ramen noodles at a NFL game is definitely a first 😂 pic.twitter.com/yu6qjscU6M — Kansas City Media (@KansasCityMedia) November 19, 2019

Did anyone else see they are selling @Maruchan_Inc Instant Lunch Ramen at the @NFL Monday Night Football Game? #yesplease pic.twitter.com/ys8RP1XNEZ — Matthew Geschke (@MatthewGeschke) November 19, 2019

En México es muy común la venta de sopas instantáneas, con su respectiva salsa y limón, principalmente en eventos deportivos y conciertos donde siempre es muy solicitada por los asistentes.