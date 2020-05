¿Se pondrá los guantes de nuevo? La jugosa cantidad de dinero que le ofrecen a Mike Tyson por volver al ring

Hace algunos días, Mike Tyson sorprendió a propios y extraños al subir a su twitter un video durante una sesión de entrenamiento de boxeo, donde se le ve tirando golpes con una potencia y velocidad sorprendente para sus 53 años.

I’m a Bad Boy for Life. Watch #BadBoysforLife now on DVD Blueray @realmartymar #willsmith #stillthebaddestmanontheplanet pic.twitter.com/R9Zmz19GFm

— Mike Tyson (@MikeTyson) May 1, 2020