Edinson Cavani es uno de los cuatro jugadores a los que odia Zlatan Ibrahimovic

El sueco nunca tuvo una buena relación con el uruguayo, pese a que en la cancha las cosas lucían distintas

Fuera de sus declaraciones egocéntricas y algunas disputas con Carlos Vela cuando ambos jugaban en la MLS, Zlatan Ibrahimovic no se ha caracterizado por ser un jugador conflictivo o que se lleve mal con sus compañeros. Sin embargo, esta semana ha salido a la luz que su gran dupla del PSG, Edinson Cavani, es uno de los jugadores que Ibra “odia”.

Michael Ciani, quien fue compañero de Zlatan en Los Angeles Galaxy del 2017 al 2018, dio a conocer esta noticia en una entrevista con RMC Sport: “Si eres cercano a Cavani, a Ibra no le gusta, o estás con Ibra o estás en contra de él. Me dijo que todo estuvo bien con Laurent Blanc en PSG, con la única persona con la que no se llevaba bien era con Cavani”, declaró el defensa francés.

Zlatan Ibrahimovic y Edinson Cavani fueron compañeros en el Paris Saint-Germain de 2013 a 2016, cuando Ibra emigró a la Premier League para jugar con el Manchester United. En esos tres años, formaron una de las duplas ofensivas más peligrosas del fútbol europeo.