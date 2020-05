Negocios de California siguen adelante con sus planes de reapertura aunque el estado no se los permita

La barbería The Barberhood ubicada en Laguna Hills, California inició sus operaciones la semana pasada a pesar de que el estado mantiene las restricciones sobre la actividad de comercios no esenciales.

A pesar de que el estado se prepara para ir a la segunda fase en el plan de reapertura desde mañana viernes, las barberías, spa y salones de belleza están contemplados para la tercera fase del plan de reactivación económica.

CA has made progress bending the curve but the risk of #COVID19 is still very real.

Today, Governor @GavinNewsom announced details on how CA plans to modify the Stay-At-Home order in the future.

These modifications are based on science, health & data & will happen in 4 stages: pic.twitter.com/KUDhu7sowk

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) April 28, 2020