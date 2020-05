“Sí se puede”: Checa el video de un hombre de 96 años bailando luego de vencer al COVID-19; su historia es extraordinaria

HOUSTON – Ralph Abercia prácticamente lo ha sobrevivido todo.

Es un veterano de la Segunda Guerra Mundial, sobrevivió “La Gran Depresión” y venció el cáncer cuatro veces, así que cuando este “guerrero” se enfrentó al COVID-19 a los 96 años de edad, el virus tenía enfrente un duro rival.

Abercia fue internado junto con su esposa luego de que dieron positivo y comenzaron a sufrir los síntomas del virus. Ambos lucharon varias semanas y lograron sobrevivir.

El día que el veterano recibió las noticias de su doctor informándole que estaba completamente recuperado del virus, Abercia bailó de alegría y vaya que tiene buen ritmo.

It just doesn’t get better than this!!!

96 year old Ralph Albercia survived the Great Depression, served in WWII, and beat cancer four times. This was his reaction when his doctor told him he had fully recovered from #COVID19! ❤️❤️❤️

We’ll have his story at 3 pm on #abc13! pic.twitter.com/da5QLOYN5s

— Pooja Lodhia (@PoojaOnTV) May 7, 2020